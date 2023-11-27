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咳嗽逾2個月 當心變成「菜瓜布肺」

賴昀岫
避免肺纖維化就要遠離危險因子，例如戒菸或維持居住環境的空氣品質；圖為示意圖。（Getty Images）
避免肺纖維化就要遠離危險因子，例如戒菸或維持居住環境的空氣品質；圖為示意圖。（Getty Images）

俗稱「菜瓜布肺」的特發性肺纖維化，屬不可逆病症。醫師提醒，早期肺纖維化症狀不明顯，主要可能是細菌或病毒感染、自體免疫疾病、吸入有害物質等成因導致，除遠離危險因子，也建議居住環境濕度應保持在50%左右。

聯安診所胸腔科醫師蔡哲龍說，健康的肺如同柔軟且有彈性的海綿，一旦纖維化，就會變成粗糙的「菜瓜布」，症狀多從咳嗽開始，久了便會覺得喘、容易感到疲憊，如果咳嗽症狀治療超過2個月未改善，建議進一步檢查。

蔡哲龍指出，肺纖維化者的肺部組織，因嚴重或反覆發炎，需要不停修補並開始結痂、硬化，最後逐漸喪失氣體交換功能，主要成因有5大類：

●細菌、病毒或黴菌感染導致肺部發炎

●胃食道逆流或鼻涕倒流反覆嗆咳

●透過呼吸道進入肺部的有害物質：如抽菸、空氣汙染、工作環境中的粉塵、化學物質

●疾病治療：癌症的標靶治療、化學治療、放射治療；或一般疾病的藥物治療（如某些抗心律不整藥物）

●自體免疫疾病：如類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、乾燥症等

戒菸遠離危險因子

蔡哲龍說，民眾要遠離危險因子，如戒掉香菸與電子煙；有自體免疫病史者，應積極治療與追蹤；使用藥物或疾病治療，要了解可能的副作用；工作環境需暴露粉塵風險者，則需改善工作環境與使用護具，同時要維持居住環境的空氣品質，濕度保持在50%左右，也建議接種流感和肺炎疫苗，避免肺炎風險，更要維持好的運動習慣與充足睡眠，並補充抗氧化維生素的食物。

癌症 疫苗 流感

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