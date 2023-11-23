我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

柯郭合成局？柯文哲：邀請郭董一起在創造歷史隊伍裡前行

頸部腫塊竟是甲狀腺結節 醫採「微創治療」不留疤

健康醫療網／記者張慈恩報導
甲狀腺結節是常見的甲狀腺問題。(取材自健康醫療網)
甲狀腺結節是常見的甲狀腺問題。(取材自健康醫療網)

69歲女性，無意間摸到頸部中間下方之腫塊，理學檢查發現該腫塊會隨著吞嚥動作起伏，超音波顯示為甲狀腺之海綿狀結節，兩次細針穿刺細胞學檢查皆顯示為良性結節。病患隨後接受微創甲狀腺射頻消融術治療，術後追蹤恢復良好且無復發。

甲狀腺結節多數為良性 風險分級定期追蹤

臺北市立聯合醫院仁愛院區耳鼻喉科主治醫師余育霖指出，甲狀腺結節是常見的甲狀腺問題，超音波檢查中發現結節的情況約為二到三成，其中絕大多數結節都是良性的，極少數可能是甲狀腺癌。評估結節性質需要超音波檢查和細針穿刺細胞學檢查。

根據結節的特徵進行風險分級，風險低者約每一至二年追蹤超音波即可；風險高者及結節變大或出現惡性特徵者則須細針穿刺細胞學檢查及至少每年超音波追蹤。另外，也可以抽血檢查游離四碘甲狀腺素及甲狀腺刺激素等，必要時也可以安排核子醫學科的甲狀腺掃描。

無根治口服藥物 這些情況建議手術

余育霖說，目前沒有口服藥物能根治甲狀腺結節，治療方式根據結節的特徵而異。對於超音波特徵及細胞穿刺傾向良性的結節，且無明顯症狀的患者，通常會建議定期追蹤觀察。

倘若有影響外觀或是造成吞嚥困難之患者，則會建議傳統治療方法如外科手術切除甲狀腺結節，或選擇微創甲狀腺射頻消融術。相較於傳統外科手術可能有明顯疤痕、需住院觀察、術後可能須終身吃藥、可能聲帶麻痺的問題，微創甲狀腺射頻消融術僅須局部麻醉、保留正常甲狀腺組織而不易影響甲狀腺功能、手術過程時間短、無手術疤痕、免住院且術後觀察一至二小時即可出院。

惡性結節以手術為主

至於首次發現超音波特徵及細胞穿刺傾向惡性的結節，目前還是建議手術切除甲狀腺及淋巴廓清手術，視情況接受碘-131的治療。如果於術後追蹤時不幸產生甲狀腺及淋巴腺的復發，身體狀況不宜或不願意接受全身麻醉手術之患者，則可考慮甲狀腺射頻消融術。

【延伸閱讀】

13歲男童染A流後「急性腦病變」　行為異常、性格改變仍在治療中

明明很累卻怎樣也睡不著，小心自律神經失調找上門！

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59949

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

醫學

上一則

為健康少吃鹽 但別缺鹽裡這個重要養份

延伸閱讀

禁止肝癌女兒開刀、只准擦CBD油 俄勒岡州母親遭定罪

禁止肝癌女兒開刀、只准擦CBD油 俄勒岡州母親遭定罪
谷歌首頁塗鴉紀念華醫張任謙 現代心臟移植手術先驅

谷歌首頁塗鴉紀念華醫張任謙 現代心臟移植手術先驅
婦人騎車自摔左膝無法彎曲 及早就醫手術免換膝關節

婦人騎車自摔左膝無法彎曲 及早就醫手術免換膝關節
貴州64歲翁體內誤塞8.4公分鋼球 醫師切直腸取物助脫險

貴州64歲翁體內誤塞8.4公分鋼球 醫師切直腸取物助脫險

熱門新聞

許多飲品都強調要高溫沖泡，但沖泡後放一段時間再飲用，喝起來如果不燙口就能安心享用。（取材自Ingimage）

【食力】喝熱飲也會致癌？重點在於過燙與重複刺激 而不是飲料有問題

2023-11-18 07:49
均衡飲食、規律運動、良好睡眠、管好體重與三高，實踐健康的生活型態，不只能預防糖尿病，也能預防其他慢性病、癌症。(取材自健康醫療網)

如何預防糖尿病產生？醫師籲掌握4大要領遠離糖尿病

2023-11-17 00:30
營養師建議身體健康族群實行減重，必須搭配運動才有顯著功效。（彰化醫院提供）

168斷食減重流行 營養師提醒：兩大族群不適用

2023-11-21 04:50
新研究發現，植物性飲食可以促進心血管健康。(Getty Images)

專家：少肉多菜 壞膽固醇降了

2023-11-16 01:00
優格是一種含有益生菌培養物的發酵食品，冬日裡想要品嘗優格，掌握溫度界線加熱，就不會讓菌種死掉。（取材自Shutterstock）

【食力】天冷想吃「熱」優格？用這3招加熱、免擔心活性降低

2023-11-18 07:44
(取材自健康醫療網)

骨質疏鬆3指標自我檢測 別等跌倒、骨折才驚覺「骨本」流失

2023-11-21 00:45

超人氣

更多 >
航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司

航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司
美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌
尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡
OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？

OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？
普亭：已準備和談 結束俄烏衝突 但因烏克蘭法令受阻

普亭：已準備和談 結束俄烏衝突 但因烏克蘭法令受阻