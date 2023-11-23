頸部腫塊竟是甲狀腺結節 醫採「微創治療」不留疤

甲狀腺結節是常見的甲狀腺問題。(取材自健康醫療網)

69歲女性，無意間摸到頸部中間下方之腫塊，理學檢查發現該腫塊會隨著吞嚥動作起伏，超音波顯示為甲狀腺之海綿狀結節，兩次細針穿刺細胞學檢查皆顯示為良性結節。病患隨後接受微創甲狀腺射頻消融術治療，術後追蹤恢復良好且無復發。

甲狀腺結節多數為良性 風險分級定期追蹤

臺北市立聯合醫院仁愛院區耳鼻喉科主治醫師余育霖指出，甲狀腺結節是常見的甲狀腺問題，超音波檢查中發現結節的情況約為二到三成，其中絕大多數結節都是良性的，極少數可能是甲狀腺癌。評估結節性質需要超音波檢查和細針穿刺細胞學檢查。

根據結節的特徵進行風險分級，風險低者約每一至二年追蹤超音波即可；風險高者及結節變大或出現惡性特徵者則須細針穿刺細胞學檢查及至少每年超音波追蹤。另外，也可以抽血檢查游離四碘甲狀腺素及甲狀腺刺激素等，必要時也可以安排核子醫學 科的甲狀腺掃描。

無根治口服藥物 這些情況建議手術

余育霖說，目前沒有口服藥物能根治甲狀腺結節，治療方式根據結節的特徵而異。對於超音波特徵及細胞穿刺傾向良性的結節，且無明顯症狀的患者，通常會建議定期追蹤觀察。

倘若有影響外觀或是造成吞嚥困難之患者，則會建議傳統治療方法如外科手術切除甲狀腺結節，或選擇微創甲狀腺射頻消融術。相較於傳統外科手術可能有明顯疤痕、需住院觀察、術後可能須終身吃藥、可能聲帶麻痺的問題，微創甲狀腺射頻消融術僅須局部麻醉、保留正常甲狀腺組織而不易影響甲狀腺功能、手術過程時間短、無手術疤痕、免住院且術後觀察一至二小時即可出院。

惡性結節以手術為主

至於首次發現超音波特徵及細胞穿刺傾向惡性的結節，目前還是建議手術切除甲狀腺及淋巴廓清手術，視情況接受碘-131的治療。如果於術後追蹤時不幸產生甲狀腺及淋巴腺的復發，身體狀況不宜或不願意接受全身麻醉手術之患者，則可考慮甲狀腺射頻消融術。

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資料來源：健康醫療網

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