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30歲男膝蓋爬樓梯痛又無力 高濃度血小板治療露曙光

記者林佩均／台中即時報導
豐原醫院復健科醫師張憲伯檢查患者傷勢，並進行高濃度血小板血漿增生治療。（衛生福利部豐原醫院提供）
豐原醫院復健科醫師張憲伯檢查患者傷勢，並進行高濃度血小板血漿增生治療。（衛生福利部豐原醫院提供）

台灣台中市30歲蔡先生車禍膝蓋受傷，忙工作未復健，1個月後爬樓梯膝蓋痠痛又無力，急求診。經豐原醫院診斷為膝蓋髕骨肌腱撕裂傷，採用高濃度血小板血漿增生治療，搭配復健與正確運動方式，注射三次後，症狀大幅改善。「大腿是身體第二顆心臟」，復健科醫師張憲伯提醒，養成運動習慣，以免肌力退化、衍生病痛。

蔡先生正值拚事業年齡，今年4月車禍以為年輕力壯，傷口會自行恢復，沒想到1個月後，走樓梯膝蓋疼痛不已，向衛福部豐原醫院復健科醫師張憲伯求助，經診間超音波檢查，發現蔡男膝蓋髕骨肌腱有撕裂傷，才會久痛而不癒。

影片來源：聯合新聞網

張憲伯表示，運用高濃度血小板血漿(Platelet-Rich Plasma，簡稱PRP)增生治療，藉由注射高濃度血小板血漿，啟動人體修復反應，促進軟組織重啟自癒的能力。

蔡先生注射後再搭配股四頭肌、臀肌運動與復健，至今已能正常上、下樓梯，膝蓋不痛，也不再卡卡。

張憲伯解說，人體受傷的自我修復機制是靠血小板，血小板釋放出多種促進組織癒合的生長因子，誘導血管新生及膠原蛋白合成，因此PRP適用於軟組織，例如：肌肉、肌腱、韌帶、軟骨的修復再生，且血小板濃度越高，生長因子越多，修復效果越好。

療程需抽取患者10至20cc血，萃取濃度最高的血小板，再注入病人的患部。張憲伯說，優點是血小板生長因子濃度高修復速度快，且是自體產物，因此不會排斥，也沒有抗原抗體過敏問題，也無類固醇相關副作用。

適用症狀包含：關節、軟骨、肌肉、肌腱與韌帶的修復，若民眾有肩頸痠痛、下背痛、網球肘、媽媽手、板機指、退化性關節炎、足底筋膜炎、韌帶損傷、肌腱炎、五十肩等，都是適用對象。

張憲伯也提醒，若患者注射後超過2周仍有發炎現象，需就診進一步檢查。而大腿可說是身體的第二顆心臟，支撐身體重量、跑步、蹲跳等複雜動作，平日養成運動習慣、維持肌力，以免肌力流失造成身體損傷。

豐原醫院復健科醫師張憲伯示範，坐在椅上進行膝蓋伸展，將小腿抬起，指尖朝外，藉此訓...
豐原醫院復健科醫師張憲伯示範，坐在椅上進行膝蓋伸展，將小腿抬起，指尖朝外，藉此訓練股四頭肌運動。（記者林佩均／攝影）
豐原醫院復健科醫師張憲伯示範臀肌訓練，大腿往後勾，過程中維持膝蓋角度不變。（記者...
豐原醫院復健科醫師張憲伯示範臀肌訓練，大腿往後勾，過程中維持膝蓋角度不變。（記者林佩均／攝影）

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