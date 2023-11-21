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吃阿斯匹靈防腦中風有風險？ 醫師警告這幾種情況是副作用

健康醫療網／記者張慈恩報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

阿斯匹靈自研發至今已有百年歷史，可以抑制血小板的凝血功能過度活化，進而減少血栓的形成，是目前廣泛運用於預防腦中風復發的抗血小板藥物之一。然而，長期使用阿斯匹靈防止血栓的同時，卻可能因為藥物副作用產生解黑便、胃痛、胃脹等腸胃道出血或潰瘍的症狀。神經內科醫師提醒，中風患者服用阿斯匹靈期間，若察覺腸胃道異常出血時，切勿自行停藥，應儘速回診與醫師討論更換合適的抗血小板藥物。

台灣員林基督教醫院神經內科主任林君襄表示，腦中風依據其形態可分為梗塞型腦中風或出血型腦中風，其中，梗塞型腦中風是因為腦血管被血栓阻塞而使腦細胞產生缺血所致，為臨床上最常見的類型。研究顯示，腦中風的復發風險高達25%，包括高齡、三高(高血壓、高血脂、高血糖)、心律不整等因素都有可能誘使梗塞型腦中風再度發生。因此，對於第一次發生腦中風的患者，健保核可使用阿斯匹靈去進一步降低血栓的發生，以達到預防中風復發的效果。

對於阿斯匹靈的副作用，林君襄主任解釋，服用阿斯匹靈期間由於血小板的凝血功能被抑制，的確可能導致出血，其中又以腸胃道出血較容易發生，像是解黑便、牙齦出血、瘀青、胃痛、胃脹都是常見副作用。醫師在門診中都會提醒服用阿斯匹靈的患者須警覺出血的副作用，尤其是年紀大或是出血病史等高風險群，如有察覺腸胃道異常狀況，醫師也會協助轉介到腸胃科安排胃鏡檢查。

隨著醫藥的進步，現階段已發展出許多抗血小板藥物，經過研究證實可以有效預防中風，副作用也相較阿斯匹靈低。林君襄主任指出，目前健保給付方案是以阿斯匹靈為主，但患者服用阿斯匹靈後若有出現腸胃道出血潰瘍，經胃鏡檢查後，可以評估更換成其他抗血小板藥物。林主任以70歲的王伯伯為例，他在中風後開始服用阿斯匹靈，不料半年下來開始感到胃部脹痛，經醫師更換抗血小板藥物後，胃部症狀已完全康復，治療迄今兩年，也未再發生中風。

「預防中風是一輩子的事，不像感冒只需要吃兩、三天藥就能好，而是有賴患者規律回診，持之以恆的用藥，並做好危險因子的控管！」林君襄主任說明，患者一旦突然中斷用藥，將失去抑制血小板凝血的效果，進而面臨血管再度栓塞，增加中風的風險，因此，服用阿斯匹靈期間如果出現副作用，應該於回診時告知，請醫師更換其他兼具療效與安全性的抗血小板藥物，而非自行停藥。

此外，部分血管堵塞狀況特別嚴重的中風復發高風險群，則建議可以由主治醫師評估是否需要同時合併兩種抗血小板藥物，以進一步降低中風復發的機率，呼籲民眾可就個人治療期待，與醫師討論合適的治療方案。

資料來源：健康醫療網

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