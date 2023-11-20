30歲女照X光驚覺肺臟消失 「洗肺」又引流終康復

圖片來源 ／健康醫療網

32歲陳女因連日腹痛與下肢水腫在家跌倒就醫，檢查發現腹腔內佈滿膿瘍，經清創引流後又出現敗血性休克、呼吸窘迫症狀，照X光結果「竟整個肺都看不到」，趕緊安排「洗肺」治療及多次腹腔膿瘍引流，日前順利康復。

腹腔佈滿膿瘍 併敗血性休克

台灣亞洲大學附屬醫院心臟外科主任劉殷佐則指出，患者當時因前腹腔和後腹腔腰大肌周邊有多處不明原因感染造成膿瘍送到急診，骨科 醫師負責開刀清創及引流，但後續病情持續惡化且出現敗血性休克症狀，狀況十分危急，可說是命懸一線，不得不緊急放置葉克膜維持心肺功能，並告知家人「要有最壞的心理準備」。

多次引流洗肺 抗生素治療

劉殷佐主任表示，患者雖然勉強維持生命徵象，但腹腔內的膿瘍範圍仍不斷擴大，並從腹部往上延伸，最後連肺臟都失守，胸部X光檢查發現雙側肋膜嚴重積水，「影像上完全看不到肺葉形狀」，只能看到明顯肋骨，評估後決定再放置胸管引流膿瘍，同時採用支氣管鏡灌洗肺泡（俗稱「洗肺」），並做氣切減少呼吸負擔。經過連續多次引流、洗肺及抗生素治療後，患者狀況才逐漸好轉。

跨單位合作救回一命 長期疼痛應就醫

經過60多天住院治療，患者總算順利拔管準備出院返家，臨行前母女特地到護理站感謝醫護團隊，患者顫抖地說出「謝謝大家，我會努力好好活下去，不會讓大家失望」。劉殷佐主任指出，透過跨單位合作，奇蹟般讓患者脫離瀕臨死亡的危機，未來患者只要繼續加強肌肉 復健及呼吸訓練，有機會可恢復原本的生活品質，也提醒民眾若有長期疼痛狀況，都應該儘速就醫找出病因，才能避免症狀惡化。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59936

更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw