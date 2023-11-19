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領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

男子被折磨4年三度命危 禍首竟是體內這一小根魚刺

記者吳慧芬／高雄即時報導
鄭功全從男子的直腸處找到一根「破腸而出」的魚刺。（鄭功全醫師提供）
鄭功全從男子的直腸處找到一根「破腸而出」的魚刺。（鄭功全醫師提供）

一根魚刺折磨四年、三度命危。台灣高雄一名40多歲男子，因高燒腹痛被送醫，安排檢查發現是直腸膿瘍，且已併發敗血症命危，醫師為他緊急開刀，竟從膿瘍處取出一根3.5公分長的魚刺，男子清醒後指過去4年內，還有兩次高燒腹痛送急診情況，次次命危。醫師表示，民眾若誤吞魚刺後，不時會發燒、腹痛，應積極求醫，以防魚刺「破腸而出」，釀致命的危機。

收治病例的高雄長庚醫院大腸直腸科主治醫師鄭功全表示，發著高燒的男子由他院轉到該院急診室時，已併發敗血症，在其腹部電腦斷層影像中，可看到男子直腸附近有膿瘍，另有個細微柱狀的陰影，懷疑是異物穿刺，隨即推他進手術室開刀。

影片來源：聯合新聞網

鄭功全為男子開刀時發現他的直腸處有段潰瘍，予以清創發炎組織和膿瘍後，發現一根枝狀物穿出直腸，將其取出來，發現是一根長3.5公分的魚刺。

待術後清醒，鄭功全問男子是否曾吞進魚刺？男子說沒有印象，不過，除這次高燒腹痛被送急診外，近四年來，還有兩次相同的發病紀錄，每次都併發敗血症，都被發病危通知，但前兩次沒被開刀，而是住院打抗生素，在燒退、敗血症控制住後就返家，沒想到又來第三次。」

鄭功全研判，男子這四年來三度高燒腹痛與命危，禍首都是這根魚刺，魚刺早在四年前，就被男子吞進去，一路從胃、小腸、大腸到直腸處「穿腸而出」，平日無大礙，待男子疲累抵抗力低時，就成感染的「禍源」，誘發感染，使男子發高燒、腹痛，甚至併發敗血症。

鄭功全說，男子前兩次發病時，就醫的醫院對其投予抗生素，就控制了病況，因此男子免於被開刀即出院，不過，「禍源」還深藏在其體內，男子此次發病 終於被電腦斷層發現魚刺在體內的小小柱狀陰影，因此，得以趕緊被開刀取出，自此也「永絕後患」。

鄭功全提醒，民眾吃魚時應細嚼慢嚥，若不慎誤吞魚刺，可先觀察，一般若未卡在喉嚨，多會從糞便排出，但若此後即會有腹痛、發燒等急性感染，應就醫檢查，以防魚刺穿出胃腸道。

此外，鄭功全也提醒，若魚刺鯁喉時，不要嚐試用吞飯、喝醋等偏方，這有可能使魚刺刺得更深，或傷及正常組織，應就醫請醫師以器械取出。

鄭功全從男子的直腸處找到一根「破腸而出」的魚刺。（記者吳慧芬／攝影）
鄭功全從男子的直腸處找到一根「破腸而出」的魚刺。（記者吳慧芬／攝影）
鄭功全從男子的直腸處找到一根「破腸而出」的魚刺。圖／鄭功全醫師提供
鄭功全從男子的直腸處找到一根「破腸而出」的魚刺。圖／鄭功全醫師提供
高雄長庚醫院大腸直腸科主治醫師鄭功全。記者吳慧芬／攝影
高雄長庚醫院大腸直腸科主治醫師鄭功全。記者吳慧芬／攝影

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