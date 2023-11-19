躺床滑手機 小心枕神經痛

喜歡躺在床上滑手機、追劇或看書，長時間保持不良的頭部姿勢，可能會引發枕神經疼痛；圖為示意圖。（Getty Images）

躺在床上滑手機，突然頸後傳來一陣陣疼痛，酸麻感不僅蔓延至頭部，甚至肩膀、手腳也感到麻木......，小心！困擾現代低頭族的「枕神經疼痛」也可能找上你了。

台北市立聯合醫院中興院區神經外科醫師高瑛說明，枕神經疼痛是指枕神經(occipital nerve)受到夾擠導致的神經痛症狀。此疼痛多半會是後腦接近上頸線(superior nuchal line)的地方有一個激痛點，按壓此處會引起放射狀的頭痛，從後腦勺延伸至頭頂、側面、甚至眼睛後方。

引起枕神經疼痛的原因有以下：外傷（直接撞擊、高位頸椎骨折、或是頸部揮鞭性損傷導致頸椎第二節神經根壓迫）、神經腫瘤 、頭頸椎關節 移位或發炎等等，此症狀女性比較容易發生，臨床上遇到的病患有50歲上下的女性。但年齡和特定族群似乎沒有太大的關聯，主因是「長時間固定姿勢」，導致頸部肌肉 僵硬引起疼痛。有些人可能因為長期仰頭工作、或喜歡在床上看書、追劇，長時間保持不良的頭部姿勢，導致疼痛發生。

藥物、物理治療可緩解

高瑛解釋，部分患者可能會自己嘗試吃藥或者忍耐一段時間，但當疼痛持續較長時間並影響生活品質時，他們才會尋求專業的幫助。高瑛提及，偶發性的枕神經疼痛，有機會以藥物緩解，但若症狀持續或程度增加，以及合併其他神經學症狀如手腳麻木，則建議就醫做進一步檢查排除其他嚴重的神經病變。

一般而言，醫師會使用保守治療方法，如採用藥物、物理治療等，另外也會建議病患嘗試頸部的伸展如頸部下壓或側拉運動，若症狀嚴重則可以考慮經皮注射類固醇以達疼痛緩解目的。少部分病人由於疼痛經保守治療未見改善，或是外傷導致的枕神經疼痛，可能需要進行手術減壓枕神經。

看電腦 每半小時應伸展

高瑛提醒，不論是追劇或是工作，頸椎的保健不外乎就是注意姿勢，避免過度前彎或後仰，看電腦平板每30分鐘建議稍作伸展及活動，以維持肌肉血液循環。在大眾運輸工具上，幾乎大家都是手機低頭族，過小的螢幕注視太久，也會引起頸部和眼部肌肉僵硬，建議勿注視太久。此外，若頸痛症狀嚴重，可以考慮短期使用頸圈緩解頸部僵硬及肌肉發炎狀況。

治療的主要目標是緩解疼痛，仍然不能完全根治問題，要真正徹底解決枕神經疼痛，還是要依靠自己有自覺地調整不正確的身體姿勢和改變生活習慣，避免再度復發。

（本文由「健康醫療網」提供）