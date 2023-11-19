老婦除草 遭微孢子蟲寄生角膜感染

眼部感染若發紅、有異物感、視力下降或畏光，貿然使用類固醇眼藥水，會導致病情更嚴重；圖為示意圖。（Getty Images）

74歲的林女士自述於10天前除草時，疑似有異物噴濺致右眼，導致右眼紅腫、異物感嚴重一個禮拜，前往眼科就醫時視力仍有0.8，而右眼角膜呈現微孢子蟲感染病灶，給予經驗性抗生素眼藥水治療，隨後進展至基質性角膜炎，後續使用抗黴菌眼藥水治療，恢復良好。

感染導致發紅畏光

台北市立聯合醫院陽明院區眼科醫師林育葳指出，微孢子蟲是一種會形成孢子的微生物，是真菌類。這類真菌大約有1200種，會感染各種動物，而其中有15種與人類感染有關。一般微孢子蟲寄生於動物細胞內，而當沒有宿主時，會以孢子的型態存在土壤或水中，一旦眼睛接觸到受汙染的土壤或水，即可能罹患微孢子蟲角膜炎；因此常見導致眼睛感染方式是園藝、游泳、泡溫泉等。

而眼部感染的症狀通常包括眼睛發紅、異物感、視力下降和畏光，會類似於急性結膜炎，但是治療截然不同，若貿然使用類固醇眼藥水，反而會導致病情更嚴重。一般來說，眼部微孢子蟲病有兩種截然不同的臨床表現，健康的人群比較會出現間質性角膜炎，而免疫功能低下的人，例如愛滋病患者，更常只出現角結膜炎和上皮性角膜病變。

嚴重恐需角膜移植

林育葳說，目前有許多種方法來治療微孢子蟲角膜炎。在免疫功能正常的患者，微孢子蟲角結膜炎可能是一種自限性疾病，許多病例無需治療即可痊癒。此外，絕大多數的微孢子蟲角膜炎是角膜表皮感染，在使用不含類固醇的抗生素藥水治療下，通常早期治療即可治癒，不太會影響視力。亦可用棉棒將受感染部位進行角膜上皮清創術，可成功治癒僅限於上皮的微孢子蟲感染。

少數病患為角膜深層基質的感染，不易治療，嚴重時甚至需要角膜移植手術，才能去除微孢子蟲，視力預後也較差。而有些基質性角膜炎的病患使用抗黴菌藥物成功治療，上述這位病患也是在基質性角膜炎初期使用抗黴菌藥物治療效果良好。

水中活動也要注意

林育葳提醒民眾，處理園藝需有護眼的觀念，避免土壤汙水噴濺眼睛；夏季游泳、冬季溫泉，也應注意水中含有感染源，避免入眼。

「微孢子蟲」小檔案

微孢子蟲是一類可形成孢子的單細胞微生物，其形成的孢子大小為1至10微米，粒線體已退化成不含DNA 的紡錘剩體，此類生物過去曾被認為是原生生物，後來分子研究顯示其屬於真菌，現被歸為隱真菌門下的一個綱，屬真菌界的基群。

資料來源／取材自維基百科

（本文由「健康醫療網」提供）