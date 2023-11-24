我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退

傳郭台銘將聲明退選？ 郭辦自君悅會談後仍未回應媒體

達文西手術精準切除子宮肌瘤

健康醫療網／記者張慈恩報導
子宮肌瘤是女性最常見的骨盆腔良性腫瘤，隨著精準醫療發展，目前治療方式多元。（Getty Images）
子宮肌瘤是女性最常見的骨盆腔良性腫瘤，隨著精準醫療發展，目前治療方式多元。（Getty Images）

熟女小琳（化名）年初新婚，考量年紀已邁入高齡產婦行列，原計畫在婚後就懷孕，沒想到在婚前健檢時發現子宮有多顆8至10公分大肌瘤，在與醫療團隊討論後，決定以達文西機械手臂手術切除肌瘤，盡量保全子宮環境，將傷害降到最低。

台灣林口長庚醫院及新北市土城醫院婦科腫瘤助理教授級主治醫師陳威君醫師表示，備孕是為胚胎營造穩定安全的子宮著床環境，達文西機械手臂手術能保宮、減少傷害，術後搭配飲食與作息，至45歲都有懷孕的可能。

多顆肌瘤恐影響受孕 

陳威君表示，子宮肌瘤是好發於育齡女性的子宮良性腫瘤，一般來說若症狀未影響日常生活，不需特別治療處理，但小琳有懷孕計畫，經健檢查出多顆肌瘤後，進一步發現肌瘤位置容易壓迫子宮腔造成子宮腔變形，可能影響受孕率與胚胎著床率，因此建議手術切除，同時為避免日後懷孕或生產風險，決定以達文西微創手術切除子宮肌瘤。

手術傷口小出血量少

病人術前最擔心傷口大小、疼痛和手術出血量等問題，達文西機械手臂手術目前發展成熟，在仿真手腕手術器械和3D立體視野的操刀下，能模擬人類手指進行360度的靈活動作，具備傷口小、疼痛度低、術中出血量相對少的優勢，完整保留小琳的子宮並切除子宮肌瘤，也不會誤傷周邊血管及神經。小琳術後住院2天返家，一周後就恢復正常工作與生活。

小琳表示，過去都有生理期劇痛、經血量大的狀況，一直以為是體質問題，沒想到是子宮肌瘤所致，這次健檢發現肌瘤，雖然打亂原本婚後一年內懷孕的計畫，但手術後重拾清爽與健康，也能安心備孕，「寶寶與自己健康不再需要二選一，非常值得。」

隨著精準醫療發展，目前子宮肌瘤治療方式多元，陳威君表示，若子宮肌瘤已對日常生活造成影響，會建議盡快手術處置；在現今生殖醫學與晚婚晚育趨勢下，女性平均生育年齡已逐年增加，雖然小琳高齡、術後也需時間調養與備孕，但只要維持按時追蹤、均衡飲食與規律作息的良好生活習慣，仍然能夠一圓當媽媽的夢。（本文由「健康醫療網」提供 https://healthnews.com.tw/article/59725)

腫瘤 醫學

上一則

洋蔥、蘋果及生薑煮湯可防病？專家這麼說

下一則

預防妊娠糖尿病 穩定血糖4要

延伸閱讀

罕見 阿拉巴馬州32歲女雙子宮同時懷孕 機率僅100萬分之一

罕見 阿拉巴馬州32歲女雙子宮同時懷孕 機率僅100萬分之一
求醫逾1小時 田納西州女囚獨自分娩 監獄照護無標準挨批

求醫逾1小時 田納西州女囚獨自分娩 監獄照護無標準挨批
週日牙疼不用擔心 Highland牙科診所照常開放門診 接受Medicare和Medicaid和醫療貸款

週日牙疼不用擔心 Highland牙科診所照常開放門診 接受Medicare和Medicaid和醫療貸款
世界首例「全眼移植手術」阿肯色州男遭電擊毀容 盼重見光明

世界首例「全眼移植手術」阿肯色州男遭電擊毀容 盼重見光明

熱門新聞

許多飲品都強調要高溫沖泡，但沖泡後放一段時間再飲用，喝起來如果不燙口就能安心享用。（取材自Ingimage）

【食力】喝熱飲也會致癌？重點在於過燙與重複刺激 而不是飲料有問題

2023-11-18 07:49
均衡飲食、規律運動、良好睡眠、管好體重與三高，實踐健康的生活型態，不只能預防糖尿病，也能預防其他慢性病、癌症。(取材自健康醫療網)

如何預防糖尿病產生？醫師籲掌握4大要領遠離糖尿病

2023-11-17 00:30
營養師建議身體健康族群實行減重，必須搭配運動才有顯著功效。（彰化醫院提供）

168斷食減重流行 營養師提醒：兩大族群不適用

2023-11-21 04:50
(取材自健康醫療網)

骨質疏鬆3指標自我檢測 別等跌倒、骨折才驚覺「骨本」流失

2023-11-21 00:45
優格是一種含有益生菌培養物的發酵食品，冬日裡想要品嘗優格，掌握溫度界線加熱，就不會讓菌種死掉。（取材自Shutterstock）

【食力】天冷想吃「熱」優格？用這3招加熱、免擔心活性降低

2023-11-18 07:44
新研究發現，植物性飲食可以促進心血管健康。(Getty Images)

專家：少肉多菜 壞膽固醇降了

2023-11-16 01:00

超人氣

更多 >
侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」
柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統
撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統

撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統
藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選

藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選
25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單

25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單