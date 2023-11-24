達文西手術精準切除子宮肌瘤

子宮肌瘤是女性最常見的骨盆腔良性腫瘤，隨著精準醫療發展，目前治療方式多元。（Getty Images）

熟女小琳（化名）年初新婚，考量年紀已邁入高齡產婦行列，原計畫在婚後就懷孕，沒想到在婚前健檢時發現子宮有多顆8至10公分大肌瘤，在與醫療團隊討論後，決定以達文西機械手臂手術切除肌瘤，盡量保全子宮環境，將傷害降到最低。

台灣林口長庚醫院及新北市土城醫院婦科腫瘤 助理教授級主治醫師陳威君醫師表示，備孕是為胚胎營造穩定安全的子宮著床環境，達文西機械手臂手術能保宮、減少傷害，術後搭配飲食與作息，至45歲都有懷孕的可能。

多顆肌瘤恐影響受孕

陳威君表示，子宮肌瘤是好發於育齡女性的子宮良性腫瘤，一般來說若症狀未影響日常生活，不需特別治療處理，但小琳有懷孕計畫，經健檢查出多顆肌瘤後，進一步發現肌瘤位置容易壓迫子宮腔造成子宮腔變形，可能影響受孕率與胚胎著床率，因此建議手術切除，同時為避免日後懷孕或生產風險，決定以達文西微創手術切除子宮肌瘤。

手術傷口小出血量少

病人術前最擔心傷口大小、疼痛和手術出血量等問題，達文西機械手臂手術目前發展成熟，在仿真手腕手術器械和3D立體視野的操刀下，能模擬人類手指進行360度的靈活動作，具備傷口小、疼痛度低、術中出血量相對少的優勢，完整保留小琳的子宮並切除子宮肌瘤，也不會誤傷周邊血管及神經。小琳術後住院2天返家，一周後就恢復正常工作與生活。

小琳表示，過去都有生理期劇痛、經血量大的狀況，一直以為是體質問題，沒想到是子宮肌瘤所致，這次健檢發現肌瘤，雖然打亂原本婚後一年內懷孕的計畫，但手術後重拾清爽與健康，也能安心備孕，「寶寶與自己健康不再需要二選一，非常值得。」

隨著精準醫療發展，目前子宮肌瘤治療方式多元，陳威君表示，若子宮肌瘤已對日常生活造成影響，會建議盡快手術處置；在現今生殖醫學 與晚婚晚育趨勢下，女性平均生育年齡已逐年增加，雖然小琳高齡、術後也需時間調養與備孕，但只要維持按時追蹤、均衡飲食與規律作息的良好生活習慣，仍然能夠一圓當媽媽的夢。（本文由「健康醫療網」提供 https://healthnews.com.tw/article/59725)