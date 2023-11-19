頻渴、多尿、體重下降、容易累 當心「糖尿病初期」警訊

(取材自健康醫療網)

60歲的林先生半年前開始有頻渴、多尿、體重下降及容易疲累的情形，但因工作忙碌且兩年前健檢身體並無太大異狀，並沒有立即尋求醫療協助。而在公司近期的員工健檢中，竟意外發現空腹血糖 數值高達 261mg/dL，糖化血色素數值也達11.8％，意識到問題的嚴重性，進而到醫院新陳代謝暨內分泌科門診求助。

台北慈濟醫院新陳代謝暨內分泌科邱詮泰醫師指出，林先生目前的肝腎功能、血脂及尿液檢查結果都正常，唯有血糖數值過高，因此經由妥善的飲食衛教、運動、自我監測血糖及口服降血糖藥物控制，林先生三個月後的糖化血色素數值下降至6.7％，最近一次更是降至6.1 ％，目前控制情況良好並定期於門診追蹤。

邱詮泰醫師指出，糖尿病 初期症狀通常並不明顯，但仍有跡可循，當體內血糖過高時，最常見的症狀便是吃多、喝多、排尿多卻體重減輕。好在現在健康檢查的普及，糖尿病得以更早被發現及控制。

目前針對糖尿病的診斷以抽血檢驗為主，主要有四種診斷標準，前三種為八小時空腹血糖、糖化血色素、口服葡萄糖耐量試驗，只要單項測驗兩次超標或三者中有兩項超標就會被診斷為糖尿病。第四種診斷標準指的是具典型糖尿病症狀，配合隨機血糖數值200 mg/dL以上，只要符合一次即診斷為糖尿病。

在非第一型糖尿病之病患，治療方式以口服藥物為主，當血糖仍然控制不佳時，醫師通常會視情況更積極以胰島素或腸泌素治療。而且也有少數病患不必透過藥物治療即可達標，例如檢驗數值僅稍微超過診斷標準的病人，只要遵從營養師、衛教師及醫師的飲食、運動衛教，就有機會讓血糖達標，甚至回到將近正常的範圍，這種情況下只需要按時自我監測血糖並定期回診即可。

預防勝於治療，若想減低未來成為糖尿病患的風險，邱詮泰醫師建議，飲食上盡量避免精緻澱粉，增加全穀食物及膳食纖維攝取，並維持每週共150分鐘的中等強度運動。另身體質量指數(BMI)已達過重或肥胖 標準的民眾，可以適當減輕5％～7％的體重並維持，用健康的生活方式來預防糖尿病的發生。

資料來源：健康醫療網

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