根管治療要做幾次？有無後遺症？常見3大問題一次搞懂

（圖：NOW健康提供）

每個人一生中多少都會有牙痛的經驗，不管是因為蛀牙，還是受到牙周病、外傷侵害，都可能讓你痛不欲生，而蛀牙或牙周病在初期發現時，通常盡快至牙醫接受診療，並搭配口腔清潔的好習慣，基本上都不須進行根管治療，但如果蛀牙蛀得太深，導致內部牙髓組織生病，就可能需要接受根管治療，才能恢復牙齒原有的功能，免於牙痛之苦。究竟根管治療是什麼？需要治療幾次？根管治療流程又會如何進行？會產生後遺症嗎？

根管治療是什麼？

當牙齒的組織，如琺瑯質和象牙質，有較深的蛀牙、斷裂或咬合外傷，甚至是肉眼看不見的微小裂痕時，都可能讓細菌有機可乘，因而入侵牙髓腔，隨後，牙髓腔中的神經、血管與淋巴等物質，遭感染後發炎，就會出現疼痛感，這時就必須接受根管治療（Root Canal Therapy）。然而，有時牙髓受到傷害，並不會有明顯症狀，如果未及時治療，也會造成疼痛持續或間歇性發作，進而導致牙齦發炎或膿腫。

根管治療又稱為牙髓病治療或齒內治療，也就是俗稱的抽神經，主要是透過移除牙齒牙髓腔內的感染來源，如清除發炎或壞死的牙髓組織，再以馬來膠作緻密的填充，以恢復牙根周圍的健康，並緩解牙齒的疼痛感。

一般而言，大部分的牙齒都可以做根管治療，除非是牙根斷裂的牙齒、因牙周病造成嚴重骨缺損的牙齒、無法膺復的牙齒，以及整體考量下無治療價值的牙齒，醫師才可能會不建議病患接受根管治療，否則及早接受根管治療並無壞處。

在進行根管治療前，需先照X光，進行初步的牙齒檢查，若經醫師評估後，認為病患需接受根管治療，就會視治療的難易與複雜度，進行1至多次約診，每次根管治療時間約為1至1.5小時。

根管治療流程知多少？

一般根管治療約需2至3次治療，便可完成，但若發生在大臼齒，因為需使用3至4個根管，可能就須花上約4至5次才可完成。在根管治療的過程中，醫師大多會先將患者的牙齒透過橡皮布障隔離，以防止唾液感染，隨後，再將牙髓內發炎與壞死的組織沖洗清除乾淨，在此過程中，牙齒可能會出現些許刺痛感，或者在療程。若牙齒本身齒質缺損過多，無法充分隔離，不利於根管治療進行時，則應先進行暫時填補、套上環套或牙齦切除的動作。

接著，醫師則會以藥物清潔牙齒內部，盡量清除細菌與感染源，並以馬來膠填充根管部位，減少牙根再感染的風險；結束根管治療後，原先齒質結構缺損較大者，醫師通常會在牙根內部安裝牙鑄釘，以穩固牙齒根基。

最後，醫師若確認牙齒清創完成、根基夠穩固後，則會建議患者裝戴牙套，減少牙齒斷裂、冠部遭滲透，導致2次感染，並達到美觀的效果。

與一般根管治療相比，在進行顯微鏡根管治療時，醫師通常會以顯微鏡輔助去清潔，由於透過顯微鏡可將牙髓根管放大至25倍，並補充光源與準確定位，這不僅能讓醫師看得更加清楚，還可去除一般根管治療無法完全清除的細菌與殘屑，以移除最少量的齒質、保留住牙齒，並改善傳統根管治療無法看到的盲點，進而降低治療錯誤的風險。

根管治療後遺症有哪些？

根管治療的療程結束後，需定期回診追蹤，確認傷口恢復的情況，而少數人於治療後，牙齒可能會出現後遺症，需待醫師評估，再確認是否需進一步接受手術治療。

由於根管治療除了會將所有神經管路內的細菌清除感竟，治療的過程中也會移除較多的齒質，並失去牙髓神經，引發多種根管治療後遺症，包括牙齒強度降低，以及喪失對冷熱與輔助感受咬力大小的感受。