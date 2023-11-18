世界首例「全眼移植手術」阿肯色州男遭電擊毀容 盼重見光明

(取材自健康醫療網)

美國阿肯色州 的46歲退伍軍人詹姆斯（Aaron James），因進行帶電作業慘遭7千伏特電擊毀容，今年完成全球首例全眼移植手術，目前顯示出健康跡象，未來能否恢復視力尚待觀察。紐約大學 朗格尼醫學 中心外科醫師羅德里格斯（Eduardo Rodriguez）盼藉由此例推動移植醫學發展，「我們成功完成首例全眼臉部移植手術，這是一項創舉。」

綜合外媒報導，詹姆斯2021年進行高壓電線維修作業時，臉部不慎碰到高達7200伏特的帶電電線，遭受電擊喪失意識，失去左眼、鼻子、嘴唇與左臂，下顎骨外露，甚至用肉眼可看到頭骨，且合併多重器官衰竭，狀況危急。最終因劇烈疼痛而不得不摘除左眼，並接受多次手術，包括1次左臂截肢義肢手術，才得以保住生命。

今年5月27日，詹姆斯接受「雙重移植手術」，包括眼睛移植及臉部局部移植，手術時間長達21小時，並有140多名醫護人員參與。在此之前，世界上還沒有醫療團隊對活體患者進行成功的人眼移植手術。捐贈者則為30多歲的單身男性。

手術過程涉及2間手術室，第1間的外科醫師負責解剖取下捐贈者的臉部和眼球，光這部分就耗時12小時。詹姆斯躺在另1間手術室，外科醫生切除毀容部分，準備接受捐贈組織。醫療團隊主要醫師之一的羅德里格斯表示：「我必須確保詹姆斯的手術室準備好接收這張臉。我們切斷血管，將其（眼球與臉部組織）與捐贈者斷開，此時臉部和眼睛沒有任何血液供應，比賽開始！」

接著，醫師將捐贈者的臉部和眼球與詹姆斯連接起來，將成體幹細胞注射到視神經中，以促進其修復。美國眼科醫學會（AA0）發言人何塞阿蘭薩赫勒（José-Alain Sahel）表示，全眼移植手術的關鍵是將詹姆斯的視神經重新連接到捐贈者眼睛，醫療團隊非常聰明，當摘除眼球時，他們沒有將視神經切離太遠。

術後恢復良好 盼有朝一日恢復視力

詹姆斯術後恢復狀況良好，僅有一點腫脹。醫師表示，受贈的左眼球目前還看不見，但看起來相當健康，儘管尚不清楚未來是否能恢復視力，但不排除相關可能性，他對未來抱持希望。目前詹姆斯接受密切監測中，並繼續服用藥物以降低身體排斥移植的風險。醫療團隊指出，移植的眼睛顯示出健康跡象，例如血液直接流向視網膜（眼球後部與視覺處理相關的組織層）。至於詹姆斯的右眼沒有受傷，可以正常使用。

羅德里格斯表示：「我們成功完成首例全眼與臉部移植手術，這是一項創舉，是許多人長期以來認為不可能實現的壯舉。我們已邁出一大步，為恢復視力的下一個章節鋪平道路。」

詹姆斯是美國第19位接受臉部移植手術的人，他在鏡子裡看到自己的新面孔非常開心，眼部移植手術改變了他的生活，對於捐贈者與家人致上無以言表的感激之意，「我看起來就像一個走在街上的普通人。如果未來有一天能看得見，那就太好了。如果眼球移植手術能為醫學領域開啟全新之路，我完全支持。」

詹姆斯結縭20年的妻子梅根（Meagan James）分享她看到丈夫「是一種瘋狂、偉大、奇怪、陌生、欣喜若狂、幸福的感覺」、「我很高興他能挺過來，那一刻一切都很好。」