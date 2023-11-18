我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀再稱晶片全球化已死 美國520億晶片補貼法案「浪費」

加州居民荷包再縮水 PG&E電費、天然氣明年雙漲

頸部疼痛當作感冒 輕忽卻成甲狀腺低下

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

在秋冬交替感冒盛行的時節裡，出現喉嚨痛、發燒等症狀相當常見，不過當感冒總是好不了時，可要留意甲狀腺功能是否出現異常。36歲的蔡小姐從上月開始因為咳嗽、喉嚨腫脹、聲音沙啞等問題，不斷往返診所領藥但不見好轉，直到近期發燒不退、頸部還出現被掐住的壓迫感，到醫院抽血、超音波檢查後，才確診亞急性甲狀腺炎。

甲狀腺超音波 可見發炎部位

台灣萬芳醫院新陳代謝科醫師劉漢文說明，亞急性甲狀腺炎，是甲狀腺組織的發炎反應，因為可能與病毒感染有關，也稱為病毒性甲狀腺炎，好發於30~50歲的女性，其病狀為甲狀腺腫大、壓痛，疼痛感可能蔓延至喉嚨、下巴、耳朵，偶爾會伴隨發燒，而處在不同的發炎時期，也會出現甲狀腺亢進或低下症狀。

由於亞急性甲狀腺炎和上呼吸道感染的病毒有關，因此在確診前的1~4周裡，病人會出現疲勞、全身痠痛、咳嗽流鼻水等普通感冒症狀，劉漢文醫師強調，因為亞急性甲狀腺炎的發燒、頸部疼痛病徵與感冒相似，容易被忽略，雖說大部分情況能夠自癒，但病程往往長達數月，若沒有保持追蹤，恐已進展成永久性甲狀腺功能低下而沒有發現。

治療急性甲狀腺 服用消炎止痛

劉漢文醫師表示，治療亞急性甲狀腺炎，輕症者以服用消炎止痛藥為主，多數能緩解頸部的腫痛感，而症狀較嚴重的病人，則搭配類固醇使用並隨病況改善減少劑量。

劉漢文醫師提醒，在發炎期進入恢復期前，病人應每2~8周追蹤甲狀腺功能，有甲狀腺自體免疫抗體的族群，更要維持每年追蹤。最後，當民眾發現甲狀腺腫大、頸部疼痛時，可考慮是否有亞急性甲狀腺炎的可能性，盡快到醫院檢查確認。

資料來源：健康醫療網

更多健康資訊：健康醫療網

上一則

每天至爬5層樓 可降低心臟病風險

延伸閱讀

為健康少吃鹽 當心這個重要養份也少了

為健康少吃鹽 當心這個重要養份也少了
可樂加熱可緩解感冒？專家：還不如黑糖水加老薑

可樂加熱可緩解感冒？專家：還不如黑糖水加老薑
咳逾2周、沒感冒也卡痰易喘 5問題檢測「這病」是否纏身

咳逾2周、沒感冒也卡痰易喘 5問題檢測「這病」是否纏身
李克強驚傳猝逝 醫提醒「疾病徵兆」：心臟病人別小看感冒

李克強驚傳猝逝 醫提醒「疾病徵兆」：心臟病人別小看感冒

熱門新聞

均衡飲食、規律運動、良好睡眠、管好體重與三高，實踐健康的生活型態，不只能預防糖尿病，也能預防其他慢性病、癌症。(取材自健康醫療網)

如何預防糖尿病產生？醫師籲掌握4大要領遠離糖尿病

2023-11-17 00:30
（圖：健康醫療網提供）

強烈吸引力 你有「苯乙酮」味道嗎？恐是蚊子的天菜

2023-11-11 23:30
新研究發現，植物性飲食可以促進心血管健康。(Getty Images)

專家：少肉多菜 壞膽固醇降了

2023-11-16 01:00
（圖：健康醫療網提供）

搶救臉部大崩壞 醫師教防老化正確保養觀念

2023-11-15 02:00
臭蟲從英、法傳播至南韓，此波傳播竟是新冠疫情後，國際恢復旅遊及缺工所致。（美聯社）

臭蟲肆虐 咬人神不知鬼不覺 醫曝原來牠有這特點

2023-11-10 04:59
(取材自健康醫療網)

20歲女大生嚴重狐臭住院清瘡 1治療方式遠離難聞氣味

2023-11-13 00:15

超人氣

更多 >
洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇

洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇
不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃

不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃
困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了
中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片

中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片
3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊

3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊