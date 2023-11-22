「喘、累、腫」糖友心衰竭警訊 就算沒症狀也該定期檢測

糖尿病最常見致死原因，就是心血管病變，有家族病史或已有糖尿病前症狀的人，更有必要定期做血糖檢測。（Pexels）

糖尿病 初期症狀不明顯，一般民眾沒有進行相關檢查，或有檢查但未積極就醫，造成隱形糖尿病患不少。台灣糖尿病學會常務理事、彰化基督教醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師杜思德說，隨著糖尿病病情惡化，開始出現吃多、喝多、尿多及體重降低的三多一少症狀，此時飯後血糖值多已超標。

「糖尿病最常見致死原因，就是心血管病變。」新光醫院內分泌及糖尿病科主治醫師朱建宇說，糖尿病併發的心血管疾病，包括心肌梗塞、中風 ，主因是血糖高造成血管硬化，同時患者也容易合併低密度膽固醇、三酸甘油脂過高，這些因素都會影響心臟三條冠狀動脈、大腦細胞血流，一旦阻塞就會引發心肌梗塞、心衰竭、中風。

以下是糖尿病與心衰竭的Q&A。

Q：為什麼糖尿病患要預防心衰竭？糖尿病是心衰竭的高危險群的原因？

台灣彰化基督教醫院內分泌新陳代謝科醫師鄭畬方表示，糖尿病患發生心衰竭的風險，比一般人高出2到4倍。想像一下，當身體各器官組織長期浸泡在糖水裡，就容易產生各種併發症 。

美國心臟學會（AHA）將心衰竭發展過程分為A-D四階段，A階段是指患者具有形成心衰竭的高危險因子，但心臟構造、功能尚無異常，糖尿病即為其中一項因子。

糖尿病患都該積極控糖，避免併發症，但控糖僅能改善小血管病變，對於大血管病變的幫助不顯著，要達到心衰竭預防效果，需要醫療專業人員介入，給予藥物治療。

Q：什麼是心衰竭？得了會好嗎？

鄭畬方說，心臟就像身體的幫浦馬達，要用力收縮打出足夠血液量供各器官使用，以維持身體功能。患者出現冠狀動脈疾病、瓣膜性心臟疾病、各種類型心肌病變、高血壓、心律不整等，將導致心臟結構或功能受損，演變成心衰竭。

一旦心臟無力，身體水分與血液累積在心臟、肺臟裡，增加心臟負擔，患者往往感覺到很喘；又因全身的血流不足，人會出現疲累、水腫等症狀，其他器官也因缺血無法維持身體所需，引發其他併發症，例如中風。

由於心衰竭難以察覺，等症狀出現再就醫時，狀態已不佳，且預後也差。根據統計，心衰竭患者3個月內再住院率45%至50%，一年死亡率高達22%，5年死亡率更超過一半，致死率比卵巢癌、子宮頸癌、攝護腺癌、乳癌等癌症更高，因此有心臟的癌症之稱。

雖然心衰竭無法完全治癒，但早期嚴加控制，仍能避免心臟功能惡化，因此一旦確診，積極配合醫師治療用藥，並改善生活習慣，就有機會延長存活時間。

Q：我擔心糖尿病併發心衰竭，該注意什麼症狀？可以做什麼檢查？

台北市立聯合醫院忠孝院區新陳代謝科醫師廖國盟指出，喘、累、腫是心衰竭三大警訊，糖尿病患者出現相關症狀，就要警覺心衰竭的可能，應和醫師討論進一步檢查。

但糖尿病患常因不夠警覺延遲診斷，導致確診時已錯過心衰竭治療黃金時期，醫界逐漸有「糖尿病族群屬於早期篩檢無症狀心衰竭病患」的共識，美國糖尿病學會和心臟醫學會更於2022年發布，建議糖尿病患者即使沒有症狀，也應每年接受一次腦利鈉（BNP）或N端腦鈉前體（NT-proBNP）檢驗，以便篩檢出無明顯臨床症狀的心衰竭患者。

從生理學上，左心室功能不良會導致過多血液累積在左心室，造成壓力負荷增加，此時左心室會分泌BNP與NT-proBNP，增加腎臟的排鈉量，減少心室負荷，只要抽血檢查這兩者濃度值，就可協助診斷是否患有心衰竭及心臟衰竭的嚴重程度。

對糖尿病患者而言，如果BNP數值高於35pg/mL，或NT-proBNP數值高於125pg/mL，代表心衰竭風險偏高，應該立即就醫。

Q：我有糖尿病併發心衰竭，有哪些治療方式？