眼睛紅紅、眼白出現一片紅色 小心是「結膜下出血」

（圖：NOW健康提供）

早上起床發現雙眼通紅，眼白出現一片紅色，卻感受不到任何痛或癢，可能是「結膜下出血」找上你，臺北市立聯合醫院陽明院區眼科主任張延瑞說明，結膜下出血就是指結膜下的血管破裂，造成眼白紅腫，類似皮膚上的「瘀青」概念，但血液在眼球不會外流，而是積存在透明的結膜下，導致眼白明顯發紅。究竟結膜下出血的成因與相關的眼睛保健為何？眼科醫師為你破除迷思。

結膜下出血與中風 無直接關聯

北醫附設醫院、台北醫學 大學等單位，曾針對結膜下出血提出研究報告，顯示有結膜下出血症狀的人，中風機率較一般人高，然而，其他國際上的大規模流行病研究，扣除共病對數據的干擾後發現，結膜下出血與中風無「直接」關聯，不必過於擔憂。

結膜下出血通常會在舉重、便秘、高血壓 、劇烈咳嗽、打噴嚏、或用力過度等情形下而出現，結膜下的微血管或小動脈可能會破裂出血，造成眼睛紅腫。

發現紅眼症狀應盡速就醫檢查

大多數病人並不自覺結膜下出血，通常是被他人指出或照鏡子時才會發現，如果無疼痛或模糊視覺，就無需過度擔心，即便出血範圍較大，亦不會對眼睛造成問題，但如果眼睛感到不適，如腫脹感，疼痛或有其他症狀，也可能是病毒感染引起的結膜下出血，建議至眼科掛號進一步診斷。

治療過程中，紅眼症狀需要1到2周才會完全消退，就像瘀青消退的時間一樣。另外，如果長期反覆多次出血，要懷疑有有凝血異常疾病，建議檢查凝血因子是否正常、有無血友病史，大多數的人都是某條血管特別脆弱，一直反覆破裂，這時候注意減少用力、多吃維他命Ｃ幫助修復，或能避免出血症狀頻繁發生。

控制血壓與飲食清淡皆為重要關鍵

<張延瑞提醒，結膜下出血相關的眼睛保健，第一個還是要控制平日的血壓，血壓太高的時候，任何地方都有可能會流血不止，年紀稍微大一點、血管硬化的族群也要特別注意，其次重訓、提重物導致腹壓上升、外力刮傷或刺傷眼睛等狀況，都有可能導致結膜下出血。

此外，平日飲食建議以清淡為主，中醫所謂的「火氣大」指的就是食物屬性較為燥熱，存在體脂肪或血液當中，造成血管刺激，就會產生發炎、腫脹等狀況，都有可能會讓出血容易發生，日常重口味、醃漬、添加香料的東西適度的吃，不宜吃太多。

總之，結膜下出血與中風並非直接相關，大多數情況下無需特別擔心。保持良好的生活習慣，控制血壓，避免過度用力，可以減少結膜下出血的風險。如有不適或疑慮，建議尋求眼科醫生的專業建議。