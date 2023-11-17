我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以軍秀影片 稱在西法醫院發現隧道和放置炸彈的汽車

握手有玄機？習近平1動作 「暗示拜登別耍壞」

如何預防糖尿病產生？醫師籲掌握4大要領遠離糖尿病

健康醫療網／記者吳儀文報導
均衡飲食、規律運動、良好睡眠、管好體重與三高，實踐健康的生活型態，不只能預防糖尿病，也能預防其他慢性病、癌症。(取材自健康醫療網)
均衡飲食、規律運動、良好睡眠、管好體重與三高，實踐健康的生活型態，不只能預防糖尿病，也能預防其他慢性病、癌症。(取材自健康醫療網)

糖尿病若未調整生活型態、遠離危險因子、穩定血糖，可能會大大提升心血管疾病、中風等風險。目前第一型糖尿病雖然尚無有效的預防方法，但第二型糖尿病可以透過生活型態調整來防治。診所副院長吳凱茹醫師提醒，民眾應謹記「A.W.A.Y.」4大要領遠離糖尿病。

糖尿病無聲來襲 卻會影響「這些」問題

第二型糖尿病有如無聲無息、悄悄靠近的危險人物，吳凱茹表示，第二型糖尿病的進程是無聲的進行式，當血糖過高時，其實身體並不會感到特別不舒服，但日積月累下來會逐漸進展成代謝異常疾病。

吳凱茹將身體高血糖的狀態比喻為糖漬蜜餞，當新鮮水果泡在高濃度的糖水中，水果會萎縮，同理血管也是一樣，當血管萎縮後，末梢神經將會最先受到影響，開始覺得手麻，當身體漸進到糖尿病時，還可能伴隨其他疾病，如：心血管疾病、腎臟病變、失智症、視網膜病變等。

遠離糖尿病威脅　掌握4大要領預防疾病

若要遠離糖尿病威脅，吳凱茹提醒，應謹記「A.W.A.Y.」4大要領，養成可持續長久執行的健康生活型態：

Activity（體能活動）：

包括有強度的運動、體能鍛鍊，或非計劃性、重覆性的日常活動等，任何可消耗能量的骨骼肌活動都可以。最簡單的運動就是走路，目前已有許多研究證明步行有益健康，也有研究發現步行可以穩定血糖。

Weight（體重管理）：

體重過重不僅會提升罹患糖尿病的風險，也和高血壓、心臟病等有關，而這些疾病彼此又有加乘作用，體重越重，心臟負擔越大，血糖控制不好，血管通路也會變差，因此應控制熱量的攝取，將體重和三高（高血糖、高血壓、高血脂）一起管好。

Avoidance（少糖、少油）：

日常飲食要均衡、多樣化，但須避免攝入過量的糖（精製糖）、碳水化合物、飽和脂肪和反式脂肪。吃太多含糖食物，血糖容易突然升高，而過多的飽和脂肪、經過高溫作用的油脂（如：油炸）和反式脂肪，則容易誘發胰島素阻抗，讓身體處理血糖的能力變差。

Yield（投資健康的回報收益）：

將每日生活投資於健康的生活型態，均衡飲食、規律運動、良好睡眠、管好體重與三高，實踐健康的生活型態，不只能預防糖尿病，也能預防其他慢性病、癌症。

【延伸閱讀】

2023國際糖尿病治療指引改版！　最新指引「去階層化」強調4面向重要性

3－5成糖友未檢查「這些」糖尿病併發症！　應定期檢查、掌握5控糖原則

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59906

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

糖尿病 血糖 高血壓

上一則

膝蓋痛、背痛是不是骨質疏鬆？誤會大了

延伸閱讀

血糖控制不佳小心腦中風 糖尿病、中風患者該如何控制血糖？

血糖控制不佳小心腦中風 糖尿病、中風患者該如何控制血糖？
70歲嬤糖尿病、高血壓 腳傷輕忽自行敷藥險截肢

70歲嬤糖尿病、高血壓 腳傷輕忽自行敷藥險截肢
「世界糖尿病日」 輕忽恐致視網膜病變及腎病變等

「世界糖尿病日」 輕忽恐致視網膜病變及腎病變等
糖友減壽多因併發症 2迷思要改

糖友減壽多因併發症 2迷思要改

熱門新聞

臭蟲從英、法傳播至南韓，此波傳播竟是新冠疫情後，國際恢復旅遊及缺工所致。（美聯社）

臭蟲肆虐 咬人神不知鬼不覺 醫曝原來牠有這特點

2023-11-10 04:59
（圖：健康醫療網提供）

強烈吸引力 你有「苯乙酮」味道嗎？恐是蚊子的天菜

2023-11-11 23:30
（圖：健康醫療網提供）

搶救臉部大崩壞 醫師教防老化正確保養觀念

2023-11-15 02:00
(取材自健康醫療網)

20歲女大生嚴重狐臭住院清瘡 1治療方式遠離難聞氣味

2023-11-13 00:15
新研究發現，植物性飲食可以促進心血管健康。(Getty Images)

專家：少肉多菜 壞膽固醇降了

2023-11-16 01:00
用椰子油煮飯，熱量可減少一半。（取材自Ingimage）

4招吃白飯美味又營養 還可控制血糖

2023-11-10 01:00

超人氣

更多 >
哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才

哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才
拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜
為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？

為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？
習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長
緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺