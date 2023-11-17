如何預防糖尿病產生？醫師籲掌握4大要領遠離糖尿病

均衡飲食、規律運動、良好睡眠、管好體重與三高，實踐健康的生活型態，不只能預防糖尿病，也能預防其他慢性病、癌症。(取材自健康醫療網)

糖尿病 若未調整生活型態、遠離危險因子、穩定血糖 ，可能會大大提升心血管疾病、中風等風險。目前第一型糖尿病雖然尚無有效的預防方法，但第二型糖尿病可以透過生活型態調整來防治。診所副院長吳凱茹醫師提醒，民眾應謹記「A.W.A.Y.」4大要領遠離糖尿病。

糖尿病無聲來襲 卻會影響「這些」問題

第二型糖尿病有如無聲無息、悄悄靠近的危險人物，吳凱茹表示，第二型糖尿病的進程是無聲的進行式，當血糖過高時，其實身體並不會感到特別不舒服，但日積月累下來會逐漸進展成代謝異常疾病。

吳凱茹將身體高血糖的狀態比喻為糖漬蜜餞，當新鮮水果泡在高濃度的糖水中，水果會萎縮，同理血管也是一樣，當血管萎縮後，末梢神經將會最先受到影響，開始覺得手麻，當身體漸進到糖尿病時，還可能伴隨其他疾病，如：心血管疾病、腎臟病變、失智症、視網膜病變等。

遠離糖尿病威脅 掌握4大要領預防疾病

若要遠離糖尿病威脅，吳凱茹提醒，應謹記「A.W.A.Y.」4大要領，養成可持續長久執行的健康生活型態：

Activity（體能活動）：

包括有強度的運動、體能鍛鍊，或非計劃性、重覆性的日常活動等，任何可消耗能量的骨骼肌活動都可以。最簡單的運動就是走路，目前已有許多研究證明步行有益健康，也有研究發現步行可以穩定血糖。

Weight（體重管理）：

體重過重不僅會提升罹患糖尿病的風險，也和高血壓 、心臟病等有關，而這些疾病彼此又有加乘作用，體重越重，心臟負擔越大，血糖控制不好，血管通路也會變差，因此應控制熱量的攝取，將體重和三高（高血糖、高血壓、高血脂）一起管好。

Avoidance（少糖、少油）：

日常飲食要均衡、多樣化，但須避免攝入過量的糖（精製糖）、碳水化合物、飽和脂肪和反式脂肪。吃太多含糖食物，血糖容易突然升高，而過多的飽和脂肪、經過高溫作用的油脂（如：油炸）和反式脂肪，則容易誘發胰島素阻抗，讓身體處理血糖的能力變差。

Yield（投資健康的回報收益）：

將每日生活投資於健康的生活型態，均衡飲食、規律運動、良好睡眠、管好體重與三高，實踐健康的生活型態，不只能預防糖尿病，也能預防其他慢性病、癌症。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59906

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