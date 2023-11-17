膝蓋痛、背痛是不是骨質疏鬆？誤會大了

65歲以上的骨質密度，約16%患有骨質疏鬆，其中女性佔了8成。(取材自健康醫療網)

「醫生，我膝蓋痛是不是骨質疏鬆？」、「醫生，我常常背痛是不是骨質疏鬆引起的？」台灣新竹國泰綜合醫院骨科 主治醫師陳鵬仲表示，這些問題是骨科醫師門診常常被高齡長者問到的問題，可見長者對骨質疏鬆的誤解之深。骨質疏鬆大多為無症狀，骨質疏鬆症會導致骨骼變得脆弱，以至於跌倒甚至彎腰或咳嗽等輕微壓力都會導致骨折，所以常常被稱為「沉默的殺手」。

亞洲女性、已過更年期 風險最高

根據調查結果發現，65歲以上的骨質密度，約16%患有骨質疏鬆，其中女性佔了8成。骨骼是不斷分解和替換的活組織。人體骨骼的骨量大約在20至30歲前會達到最高峰，當新骨的生成趕不上舊骨的流失時，就會發生骨質疏鬆症。骨質疏鬆症影響所有種族的男性和女性。但白人和亞洲女性，尤其是已過更年期的老年女性，風險最高。

大多數人都不知道自己患有骨質疏鬆症，直到骨質疏鬆症導致他們骨折。骨質疏鬆症會使人體的任何骨頭更容易骨折，但最常受影響的骨頭包括：

● 髖部（髖部骨折），大多因往後跌坐。

● 手腕，因前倒手撐地。

● 脊柱（椎骨骨折）。

儘管骨質疏鬆症不會直接引起症狀，但身體上發生的一些變化，意味著人的骨骼正在失去強度或密度，這些警訊可能包括：身高減少一寸或更多、自然姿勢的變化（越來越駝背）、長期背痛，和骨頭比想像中容易骨折。

任何人都可能患骨質疏鬆症。某些族群為高風險群，其中分為：

1. 無法改變的因素：女性較男性高，高齡長者，白人或亞裔族群，家族史，身材較矮小的族群。

2. 荷爾蒙因素：更年期女性雌激素下降，過多的甲狀腺激素，副甲狀腺和腎上腺過度活躍也有關。

3. 飲食因素：鈣攝取量低，飲食失調，胃腸外科（如縮胃或部分腸道切除）。

4. 類固醇和其他藥物的使用。

5. 醫療疾病問題：如乳糜瀉，發炎性腸道疾病，腎臟或肝臟疾病，癌症，多發骨髓瘤，類風濕關節炎等。

6. 生活習慣：久坐不動的生活方式，過量飲酒，煙草的使用。

骨質疏鬆的檢查，目前公認的骨質密度測定標準只有一種，那就是利用雙光子式吸收儀檢查身體最易發生骨鬆 性骨折的腰椎或臀部等部位。這兩部位的骨折 ，對長者的生活品質不止嚴重受到影響，以及對家人的經濟和照顧負擔也大大的受到影響。另外，依據健保 署的紀錄，髖部骨折的死亡率高達每年15％。

飲食、運動、藥物 預防勝於治療

良好的營養和定期運動對於一生保持骨骼健康至關重要。藥物、健康飲食和負重運動可以幫助預防骨質流失或強化已經脆弱的骨骼。

鈣

18至50歲的男性和女性每天需要1000毫克鈣。當女性年滿50歲、男性年滿70歲時，每日攝取量應增加到1,200毫克。鈣的良好來源包括：帶骨鮭魚或沙丁魚罐頭，低脂乳製品，深綠色葉菜類，豆製品如豆腐等。飲食攝取不良長者，如果無法從飲食中攝取足夠的鈣，可以考慮服用鈣補充劑。每日鈣的攝取也要適中，過多的攝取也會造成一些身體上的副作用。50歲以上的人每天從補充劑和飲食中攝取的鈣總量不應超過2000毫克。

維生素D

維生素D可以提高身體吸收鈣的能力，並改善骨骼健康。人們可以從陽光中獲取一些維生素D，大多數人每天至少需要600國際單位(IU)的維生素D。70歲後，建議增加到每天800IU。

運動

運動可以幫助強健骨骼並減緩骨質流失，尤其負重運動如步行、慢跑、跑步、爬樓梯、跳繩和產生衝擊力的運動，其主要影響腿部、臀部和下脊柱的骨骼。無論何時開始運動都會對骨骼有益，養成運動的習慣是預防骨質疏鬆最重要的因素。

藥物

骨質疏鬆症藥物治療主要分為兩大類。第一類是促進骨質生成，目前台灣市面上的促進骨骼成長的藥物為副甲狀腺素類針劑藥物Forteo，此類藥物於全民健保 歸類為二線用藥。另一類為抑制骨質流失，有口服或針劑雙磷酸鹽類藥物、 RANKL單株抗體Prolia、雌激素受體選擇性調節劑Evista等。

避免骨質疏鬆往往預防勝於治療，雖然隨著年齡的成長，骨質的流失無法避免，但適當的運動養成，鈣質的補充，維生素D的攝取及正常的日常生活習慣，才是預防和減緩骨質疏鬆最重要的因素。

原文出處：骨質疏鬆症

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59832

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