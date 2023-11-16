摔到尾椎骨痛到徹夜難眠 水介質震波止痛助安睡

水介質震波治療婦人尾椎骨骨折（如圖），紓解疼痛。（記者吳慧芬／翻攝）

一名45歲婦人騎車時與汽車擦撞，跌落地上，回家後臀部劇痛難耐，甚至影響睡眠品質，就醫發現是尾椎骨骨折，在接受高強度骨癒合水介質震波療程後，復原情況良好，不僅穩坐不痛，也可一覺到天亮。

台灣活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬指出，門診中常見摔到尾椎骨的病例，尤其是老人家。當車禍、跌坐、使臀部直接接觸地面等外力劇烈撞擊時，就可能會發生尾椎骨折的情況。

楊椒喬表示，尾椎若遇到骨折狀況，一般都會建議接受保守治療，讓尾椎自行恢復。但是受傷時還是會讓肌肉 、肌腱等軟組織產生明顯疼痛。若忽視不理會，可能會因疼痛而無法平躺或坐著進而影響生活品質。

楊椒喬建議患者接受水介質震波治療，因為可促進組織再生、微血管增生，達到舒緩疼痛的效果，也可促進軟、硬骨的生長與塑型，同時可幫助骨癒合。除治療尾椎骨骨折之外，還可適用於遲緩或癒合不良的骨折加速癒合、脊椎壓迫性骨折及椎弓骨折。

楊椒喬說，水介質震波治療的特點是非侵入性的治療，不須開刀、不須麻醉、沒有傷口，且不用住院，每次僅需數分鐘的時間即可完成治療。