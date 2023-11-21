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植牙體掉鼻腔 造成頭痛、臉脹、咳黃痰

健康醫療網
微創內視鏡手術會將植牙體從鼻竇的正常開口內取出，再把鼻竇腔中的膿液清除並使用抗生素沖洗乾淨；圖為示意圖。（Getty Images）
微創內視鏡手術會將植牙體從鼻竇的正常開口內取出，再把鼻竇腔中的膿液清除並使用抗生素沖洗乾淨；圖為示意圖。（Getty Images）

48歲湯先生於兩年前接受右側上方臼齒處植牙後咀嚼功能正常，最近半年持續鼻腔出現臭味，睡覺時容易鼻塞，總覺得喉嚨卡卡，會咳出一點黃痰，有時感覺右側臉部脹脹的，偶而還會頭痛，雖然就診多次藥物治療都有些微改善，但藥物停止後症狀就會復發。醫師診斷發現，竟是植牙體向上掉入上頷竇中引發鼻竇炎，經微創內視鏡手術取出植牙體，成功治療這個惱人的併發症

台灣大里仁愛醫院耳鼻喉科醫師張耕閤指出，上排牙齒中臼齒區域的地方，其牙根與鼻竇中的上頷竇相鄰。

如果患者因為缺牙需要進行植牙時，牙科醫師會先評估骨質處是否夠厚以利植牙體嵌入。如果骨質不夠，需要先進行手術將骨粉填充進入鼻竇，等待半年左右再進行植牙。然而少數情況下，植牙體可能因為骨質部不穩，往上掉入鼻竇中造成鼻竇炎。

內視鏡手術 復發機率低

張耕閤說，患者可能會出現鼻塞、鼻水倒流、黏稠黃痰、有時會聞到臭味，甚至臉部不適或是頭痛的症狀。從鼻竇流出的膿液也會影響耳咽管造成耳朵癢、耳鳴，甚至有些人會出現暈眩不平衡感的症狀。患者通常在接受幾次抗生素治療後症狀會持續發生，在醫院接受鼻腔內視鏡與電腦斷層檢查後會得到確定診斷，就是植牙體落入鼻竇造成的鼻竇炎。

張耕閤使用微創內視鏡手術的方式，將植牙體從鼻竇的正常開口內取出，再把鼻竇腔中的膿液清除並使用抗生素沖洗乾淨。患者術後一般不會疼痛，且症狀會在一兩周內持續改善。術後需要配合洗鼻與門診追蹤，一般鼻竇都能恢復到正常狀態，復發的機率很低。

建議民眾如果持續有鼻水倒流、黃痰、鼻腔異味、鼻塞、臉脹、頭痛、不明原因的耳朵癢或耳鳴等等，症狀超過一個月以上，建議就診接受詳細檢查以確定診斷。 (本文由「健康醫療網」提供https://healthnews.com.tw/)

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