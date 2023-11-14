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70歲嬤糖尿病、高血壓 腳傷輕忽自行敷藥險截肢

記者林佩均／台中即時報導
台中市70歲許婦患有高血壓、糖尿病、心臟病，右下肢有潰瘍傷口，竟自行上藥，超過3周未改善反而潰爛。（衛福部豐原醫院提供）
台中市70歲許婦患有高血壓、糖尿病、心臟病，右下肢有潰瘍傷口，竟自行上藥，超過3周未改善反而潰爛。（衛福部豐原醫院提供）

台灣台中市70歲許婦患有高血壓糖尿病心臟病，右下肢有潰瘍傷口，竟自行上藥，超過3周未改善反而潰爛。豐原醫院表示，許婦右下肢動脈血管嚴重阻塞，若再拖延恐截肢，術後搭配換藥與高壓氧治療，4個月後傷口完全癒合，已能順利行走。

許婦右肢潰爛睡不著到豐原醫院就診，外科醫師陳明澤收住院並會診心臟血管外科主任張耀中，張耀中表示，許婦右下肢已嚴重潰瘍，再不處理恐需截肢。

許婦住院時不斷向張耀中請求，「無論如何一定要保住我的腳，我不能被截肢，因為我的家真的很需要我」，原來許婦兒子精神異常、女兒輕度聽障人士，許婦為弱勢家庭的經濟支柱。

院方安排系列檢查，經電腦斷層動脈血管攝影顯示，右下肢動脈血管嚴重阻塞，經右下肢動脈繞道手術，術後右下肢動脈血流灌注恢復良好，術後住院41天並持續回診換藥、搭配高壓氧治療，直至術後4個月傷口完全癒合，已能行走。

張耀中說，憑藉院方累積30年的臨床經驗，盡全力完成右下肢動脈繞道手術，許婦術後終於有了笑容，感謝豐原醫院醫護團隊保住她的右腳，讓她能維持生活自理。

張耀中表示，一般下肢有傷口、紅腫痛又患有慢性病患，且2周傷口不見癒合改善，應盡速找心臟血管外科做血管檢查。

血管阻塞是中老年人常見疾病，張耀中指出，若有血管阻塞問題，建議到心臟血管外科診視，安排下肢動脈繞道檢查，避免截肢風險，目前台灣下肢動脈繞道檢查、手術費用皆有健保給付，患者應早日就醫。

台中市70歲許婦患有高血壓、糖尿病、心臟病，右下肢有潰瘍傷口，竟自行上藥，超過3...
台中市70歲許婦患有高血壓、糖尿病、心臟病，右下肢有潰瘍傷口，竟自行上藥，超過3周未改善反而潰爛。所幸經豐原醫院救治，術後保住右腳，已能順利行走。（衛福部豐原醫院提供）

高血壓 心臟病 糖尿病

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