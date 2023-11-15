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咳逾2周、沒感冒也卡痰易喘 5問題檢測「這病」是否纏身

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

65歲陳爺爺患有心血管疾病，最近陪孫子去公園散步動不動就喘，晚上也常卡痰、咳嗽，就醫檢查竟發現是肺阻塞（COPD）。亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆強調，COPD每年奪走約3百萬人生命，位列全球十大死因中第3名，40歲以上民眾若出現3大症狀「咳、痰、喘」，應立即進行5題問卷自我評估，總分超過5分即為高風險族群，應儘速至胸腔內科進行進一步的肺功能檢測。

衛生福利部國民健康署署長吳昭軍指出，台灣每年有超過5千人因慢性阻塞性肺病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease,COPD）死亡>，是台人十大死因中第9名，其中36%病患會引發高血壓及心血管疾病等共病。然而，民眾對於肺阻塞病識感相對不足，若沒有及早診斷治療，惡化風險極高。

>COPD是一種呼吸道長期發炎，使得氣體無法通暢地進出呼吸道的疾病，由於肺部氣體交換功能不良，患者往往出現「咳、痰、喘」的症狀。鄭世龍表示，COPD和一般感冒症狀相似，使得民眾時常輕忽，且肺阻塞疾病意識低，實際罹患人數 比預期盛行率相差2.4倍。提醒民眾若「咳嗽超過2周、沒感冒也有痰、易喘」，須警覺恐罹患COPD，及早以藥物治療並追蹤，才能穩定控制肺功能及呼吸道症狀。

COPD危險因子

◎菸害：如生活常見的一手菸、二三手菸害。

◎有家族病史

◎環境有害物質：如長期接觸粉塵、化學物質、有害煙霧、毒性揮發溶煤等。

◎肺部健康狀況：如患有氣喘、支氣管過敏病史或肺部反覆感染者。

肺阻塞的維持治療藥物種類

◎症狀輕微族群、急性惡化風險低：單方支氣管擴張劑 (LAMA或LABA)

◎症狀明顯族群、急性惡化風險低：複方長效支氣管擴張劑 (LAMA+LABA)

◎症狀明顯族群、急性惡化風險高：複方長效支氣管擴張劑三合一治療 (LAMA+LABA)+吸入型類固醇

戒菸改善呼吸系統

　

每年11月的第2個或第3個星期三為「世界慢性阻塞性肺病（COPD）日」，今年主題為「Breathing is Life - Act Earlier」，呼吸就是生命，盡早行動。

生活中常見的二手菸、三手菸以及吸菸是肺阻塞的危險因子，且菸品所排放物質不僅直接造成空氣汙染，據統計全球每年遭丟棄的菸蒂高達4.5兆個。菸蒂中的濾嘴所殘餘的有毒物質難以分解，會經由下水道流入海洋，影響生態系也造成環境負擔，最終更經由食物鏈使毒素累積回歸到人體內。

對此，台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健表示，醫學會率先導入ESG精神，鼓勵戒菸，因戒菸可以改善人體呼吸系統，讓呼吸道變得暢通，除了可以提升肺功能外，同時也大幅降低罹患COPD及心血管疾病、癌症等共病的機率，並可減少醫療資源的耗用及降低菸害造成之環境負擔。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59899

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