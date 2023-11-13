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常流淚、視力模糊恐是鼻淚管阻塞 「3治療方式」告別淚眼汪汪

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

56歲的陳老師發現近期在課堂上經常會突然流淚，甚至出現視線模糊等症狀。起初，她以為是眼睛過度疲勞，自行前往藥局購買眼藥水，但情況一直沒有改善。她擔心視力發生問題而到醫院就診，經醫師診斷確診為鼻淚管阻塞。

鼻淚管阻塞 依年齡分2類型

台灣亞東醫院眼科部蘇姵元醫師說明，一旦排除淚水的鼻淚管系統阻塞，眼睛表面便會積水，造成淚流不止或分泌物增加等，這就是「鼻淚管阻塞」。依發生年可齡分為先天性鼻淚管阻塞及後天型鼻淚管阻塞，先天性鼻淚管阻塞常發生於新生兒，出生後數週便發現兒童淚眼汪汪，黏稠性分泌物增加；後天型鼻淚管阻塞則常發生在成年人，中老年人更為常見，可能因受傷、長期慢性眼瞼結膜或鼻腔內發炎造成。

治療鼻淚管阻塞 常見3種方式

蘇姵元醫師說明，鼻淚管阻塞的治療成功率相當高，但首要步驟是要釐清導致鼻淚管阻塞的原因，根據其原因採取正確的治療方法。依照病情的不同，少數病患可能需要漸進式、合併多種方式的治療，其治療方式分為：保守性及藥物治療、微創性治療及手術治療。

一、保守性及藥物治療

治療對象主要是患有先天性鼻淚管阻塞的新生兒。大多數病患在一歲之前能夠自行康復，因此建議在這段期間內保持清潔或使用局部抗生素藥物以預防感染，同時進行淚囊加壓按摩，約95%的新生兒可因此痊癒。若在超過一歲後仍持續出現流淚情況時，才需考慮進一步進行微創性治療或手術治療。

二、微創性治療

主要治療對象為上述無法自行痊癒的新生兒，以及成年人患有後天性鼻淚管狹窄但尚未完全阻塞的病患，其治療方式有：

1.淚小孔擴張術、淚管通探或淚管沖洗。

2.氣球擴張術：利用通條經眼角內側的淚小孔伸入鼻淚管深處，使用壓力器將氣球撐開，擴張鼻淚管狹窄的地方達管道暢通。手術時間約十五分鐘，術後無明顯傷口，可立即恢復正常生活，成功率約60-70%，若症狀持續者則須進一步手術治療。

三、手術治療

對於使用保守及藥物治療，或氣球擴張術無效的病患，「鼻腔淚囊造口術」則是另一個選項，該手術可在局部麻醉或全身麻醉下以門診手術進行。

外開式鼻腔淚囊造口術：手術傷口在眼睛內側皮膚，約二公分大小，成功率達95%，是傳統治療鼻淚管阻塞的標準術式。缺點為可能留有手術傷口疤痕，但多數病患在手術三至六個月後不易看出。

內視鏡鼻腔淚囊造口術：為較新式經鼻腔藉由內視鏡的輔助來進行的手術方式，可避免傳統手術可能造成皮膚疤痕，術後外觀無傷口，同時保留眼睛周圍組織結構完整，有助於提升淚水排出的功能，成功率達90%。

未治療恐致嚴重併發症 出現這些症狀應盡快就醫

蘇姵元醫師提醒，鼻淚管阻塞是幼兒及成年人常見的眼科疾病，如果不即時治療，可能會導致嚴重併發症，如感染蜂窩性組織炎等。現已有多項治療方案供病患依其狀況選擇，若發生流目油或視力模糊等不適症狀，應盡早求助專業眼科醫生進行診斷和治療。

資料來源：常流淚、視力模糊恐是鼻淚管阻塞！　醫揭「3治療方式」告別淚眼汪汪

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