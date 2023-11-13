20歲女大生嚴重狐臭住院清瘡 1治療方式遠離難聞氣味

(取材自健康醫療網)

一位體重約100公斤的20歲女大學生，因腋下有狐臭，長年都穿長袖衣服和噴止汗劑掩蓋難聞的氣味，導致腋下發炎化膿，一年三次住院治療。

怕糖尿病 影響 延遲治療狐臭

台灣澄清醫院中港院區整形外科主治醫師蔡秉衡表示，這位女大學生，有糖尿病史，因有狐臭及腋下多汗而從不參加校園活動，幾乎是放棄青春人生，越吃越胖，因腋下長年多汗又有異味，只能天天以止汗劑來掩蓋狐臭之味，因細菌滋長造成兩邊腋下發炎化膿，前後住院三次清膿瘡治療，雖有意做狐臭手術，卻擔心自己有糖尿病，影響手術傷口癒合，所以遲未做治療。

微創手術治療 傷口小、術後恢復快

蔡秉衡醫師表示，傳統狐臭手術傷口大於5公分，的確要考慮糖尿病患者的傷口癒合能力，經建議採取微創手術，一到兩個約1公分的傷口，進行螺旋刀及抽脂器械交替使用，破壞腋下頂漿腺將其抽出，將這兩項手術結合在一起，各發揮其優點，可降低患者的皮膚傷害和縮短術後傷口癒合。術後除縫合兩個小傷口，還需做皮膚固定保護措施。

清除頂漿腺 根治狐臭問題

蔡秉衡醫師指出，腋下出汗狐臭，是皮膚下頂漿腺的問題，清除頂漿腺不再狐臭，也不會發生代償性出汗的後遺症，由於女性比較在乎身體的氣味，狐臭患者會被認為女性居多。

資料來源：健康醫療網

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