每天至爬5層樓 可降低心臟病風險

研究發現，每天爬超過5層以上樓梯，可以顯著降低動脈粥狀硬化心血管疾病（ASCVD）的風險。（取材自Ingimage）

不少人都聽過每天走1萬步對心臟健康有益，實際上，可能不需要走到1萬步這麼多就有效，最近1項研究發現，每天爬超過5層以上樓梯，可以顯著降低動脈粥狀硬化心血管疾病 （ASCVD）的風險。研究團隊評估了爬樓梯的強度與動脈粥狀硬化心血管疾病之間的關係，他們發現，每天爬超過5層樓的高度，可將罹病風險降低20%，這項研究結果發表在《動脈硬化期刊》（Atherosclerosis）。

動脈粥狀硬化心血管疾病是一種心臟動脈被脂肪或膽固醇（又稱作斑塊）堵塞的情況，這可能會導致心臟病 發作，在美國，有高達75%的心臟病發作是由於斑塊破裂引起的。

研究人員分析了英國生物庫458,860名成年參與者的數據，透過問卷調查，他們收集了研究開始時與5年後有關參與者爬樓梯、社會人口學和生活方式因素等資訊，而每位參與者平均被追蹤了12.5年。

研究人員表示，每天爬超過5層樓的高度與動脈粥狀硬化心血管疾病（ASCVD）的風險降低有關，這種關聯性與疾病易感性（disease susceptibility）無關。在基線和重新調查之間停止爬樓梯的參與者，罹患動脈粥狀硬化心血管疾病的風險，比從未爬過樓梯的參與者更高。

研究結果表明，爬更多樓梯可以降低心血管疾病的風險，特別是在易感性（susceptible）較低的人群中。因此，研究人員建議，可將爬樓梯作為1種低成本、易於實現的日常活動，他們希望易感性較高的人，也可以透過養成爬樓梯的習慣，有效抵消心血管疾病的風險。

爬樓梯對於一般人作為預防動脈粥狀硬化心血管疾病具有潛在優勢，來自路易斯安那州的杜蘭大學公共衛生暨熱帶醫學 學院的共同通訊作者陸奇（Lu Qi）博士表示，短時間內以高強度的模式爬樓梯，可有效改善心肺健康和脂肪代謝，尤其是對那些無法達到當前身體活動建議量的人來說，能帶來更大的助益。

（本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/）

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