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專家：少肉多菜 壞膽固醇降了

王郁婷
新研究發現，植物性飲食可以促進心血管健康。(Getty Images)
新研究發現，植物性飲食可以促進心血管健康。(Getty Images)

新研究發現，植物性飲食可以促進心血管健康，多吃植物是預防和減緩動脈粥狀硬化進展的主因。以植物為主的飲食，通常與較低的膽固醇相關。那麼該完全戒掉動物性飲食嗎？專家認為，只要少量肉類、多樣蔬菜，就可以獲得好處。

採用植物性飲食，可降低對降膽固醇藥物需求。

世界衛生組織指出，每年有1800萬人死於心血管疾病，心血管疾病主要是因為斑塊堆積，導致動脈粥狀硬化。為了了解植物飲食如何影響心臟健康，丹麥的研究小組對1980年到2022年間發表的30項研究進行分析，這些研究是關於純素、植物性飲食與雜食對成年人血脂的影響。

血脂包括總膽固醇、低密度膽固醇（LDL）、高密度膽固醇和三酸甘油脂（HDL）。研究指出，低密度膽固醇和載脂蛋白B（Apo-B，低密度脂蛋白中的主要結構蛋白）是心血管疾病的標誌物。動物飲食含有膽固醇和飽和脂肪，飽和脂肪更是增加壞膽固醇的主要因素，而高膽固醇的食物，往往飽和脂肪含量也高。這些食物包括肥肉、全脂乳製品、奶油、糕點、香腸、乳酪和培根等。

發表在《歐洲心臟雜誌》的這項研究，作者發現純素和植物性飲食可將LDL降低10%，總膽固醇降低7%，Apo-B降低14%。研究還指出，採用植物性飲食，可延遲或減少對他汀類藥物（降膽固醇藥物）的需求。

地中海和低脂飲食都有好處，前者更有利心血管。

雖然植物性飲食對改善血脂有很大助益，但要在日常生活中長期維持蔬食或純素飲食，對很多人來說並不容易。在一項研究中，超過1000名有冠心病的人，被分成兩組，分別進行地中海飲食與低脂飲食。這兩種飲食都包含複合碳水化合物、水果和蔬菜，而飽和脂肪、紅肉和加工肉類的含量則較低。結果顯示，進行兩種飲食的人，心血管疾病發生機率顯著減少，地中海飲食更優於低脂飲食。

地中海飲食並非不含肉類與奶製品，而是加入大量植物性食物，以及來自魚、橄欖油、堅果的不飽和脂肪。這項研究結果證實，只要減少攝入動物性產品，加入更多蔬食，就可以降低心血管疾病的風險。從長遠來看，以植物為主、包含少部分肉類的飲食，更容易執行，也較能長久維持。

心血管疾病 蔬菜

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