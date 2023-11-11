中風後出現巴金森病？ 3步驟判別是否罹病

（圖：健康醫療網提供）

每當秋冬換季時節來臨，又進入了溫差變化大的腦中風 好發高峰期。60歲多歲的李奶奶在一次中風後常感覺半邊肢體使不上力，走路也稍微受到了影響，家人當作是中風帶來的後遺症，只督促奶奶多運動復健，並無多想。數月後沒想到李奶奶身體狀況更加退化，頻頻出現腳步不穩或被自己絆倒等狀況，直到再次就醫才檢查出症狀竟是因罹患了巴金森病（帕金森氏症）所引起。所幸使用巴金森病藥物治療後情況便逐漸改善。

STEP1 知道為什麼容易混淆

台灣嘉義長庚醫院神經內科系運動障礙暨失智症科主治醫師謝宗達說明，不少病患中風後會出現與巴金森病相似的症狀，如：肢體僵硬、動作緩慢、步態不穩等，有些病患只將這些症狀當作是中風後的後遺症，未深入檢查或追蹤；更有歷經數年後才確診為巴金森病的個案，延誤了黃金治療期。

之所以會延誤確診，謝宗達表示，有些病患的腦部可能原本就有潛在巴金森病的退化狀況，但是症狀相對輕微，沒有影響到日常生活功能常可能受到忽略。直到病患在相對短的時間內出現階梯式逐步惡化的步態不穩、容易跌倒，就醫後透過神經內科醫師專業的病史詢問、臨床神經學檢查、搭配腦部影像斷層掃描，才判別出是典型巴金森病、血管型巴金森症候群，抑或是混合型。

STEP2 分清楚症狀哪裡不同

中風後類似巴金森病的症狀，與典型的巴金森病確實仍有不同的地方。謝宗達說，典型的巴金森病會出現靜止型的手腳顫抖、肢體僵硬和動作緩慢症狀，且通常是不對稱，先由單側開始，病程到了中期後會步態不穩、難以維持穩定的姿勢且容易跌倒等，為典型巴金森病的病程。

但中風後產生的類似巴金森病的症狀，被稱為血管型巴金森症候群，通常是歷經多次的腦中風，且中風的位置多在腦室周圍、皮質下白質及基底核附近。主要的影響範圍是下半身，也稱為下肢巴金森症候群，症狀主要為步態不穩，也會有肢體無力、痙攣、臉歪嘴斜、口齒不清等中風後遺症；而上肢不對稱的震顫、僵硬、動作緩慢等症狀則較少見。

STEP3 了解各別的治療方式

謝宗達表示，巴金森「病」與巴金森「症候群」不同，典型的巴金森病是一種疾病；症候群則代表一群症狀，如：動作緩慢、肢體僵硬、顫抖等，這些症狀的背後產生的原因有許多種，可能是中風、藥物、感染等造成，需釐清背後造成的因素採取治療。

血管型巴金森症候群治療：

類似於中風，以藥物治療並搭配復健運動，以及控制中風的危險因子：如

．控制三高

．戒菸

．節制飲酒

．健康飲食

．規律運動

．控制體重

．良好的睡眠品質

典型巴金森病的治療：

同樣透過藥物和運動復健併行。藥物會使用兩大藥物為主，分別是左旋多巴以及多巴胺受體促效劑。值得留意的是，典型巴金森病的治療須隨時依病程和病人的狀況做劑量的調整，病人應與醫師保持密切溝通並提出自身需求。如較年輕的病人可考慮先使用多巴胺受體促效劑，讓體內藥物濃度維持穩定，避免太早使用較高劑量的左旋多巴，造成藥效波動與異動症的產生。但這類的藥物，若用在血管型巴金森症候群上，控制的程度有限。

無論是巴金森病或巴金森症候群，謝宗達建議，為及早發現疑似症狀並確診，可參考台灣動作障礙學會的「巴金森手指檢測 」或「巴金森自我評估量表」進行檢測。中風後積極控制導致中風的因子，就能減輕日後再次中風造成的傷害，降低演變成血管性巴金森症候群的機率。

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圖文來源：udn聯合新聞網

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59857





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