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預防中風 醫師：作息正常、吃八分飽

賴昀岫
近期天氣變化大，腦中風的發生率會增加。(Getty Images)
近期天氣變化大，腦中風的發生率會增加。(Getty Images)

天氣變化一大，腦中風發生率就增加，醫師提醒民眾，要維持作息正常，吃飯吃八分飽，並控制血糖、血壓、膽固醇等，如果發生意識改變等，或嘴角歪斜、臉不對稱、手部無力下垂、說話不清楚等，都要盡速就醫。

根據統計，以台灣為例，腦血管疾病平均每年奪走1萬多條寶貴的性命，腦中風八大危險因子，分別是高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動、運動量不足、肥胖、吸菸及腦中風家族史等。

台灣振興醫院神經內科主任級醫師賴達昌說，腦中風有分出血性和缺血性，發生原因包括血壓高、膽固醇高、血糖高或尿酸高等，「生活不正常最容易影響」。

賴達昌進一步說明，腦部出血或梗塞的位置，影響後續嚴重程度，出血性腦中風患者可能出現意識改變、摔倒等症狀，當出血量一大，壓迫腦幹、影響掌管呼吸中樞的延腦，應盡快送醫，接受緊急手術，控制出血。

至於梗塞性腦中風，患者可能單側肢體突然無力，或感覺異常、麻木、口齒不清、突然視野缺損、眩暈、惡心、嘔吐或複視。最明顯的就是看患者的顏面，或者有無出現講話與力量問題 ，應把握四小時黃金時間，盡快到醫院接受溶栓治療。

賴達昌表示，如果睡眠充足，且又定期運動習慣的話，都不太容易發生腦中風，最重要的就是要保持規律作息與飲食控制，例如吃飯吃八分飽就好；另外，近期天氣變化大，而天冷也是腦中風的好發時期，提醒民眾要留意。

台灣衛福部提醒，民眾可透過「微笑、舉手、說你好」判別腦中風，若嘴角歪斜、臉不對稱；手部無力下垂；說話不清楚等，只要任一動作做不到，就要趕快送醫；出現心律不整、心跳忽快忽慢、心跳不規則等症狀，應盡快尋求醫師的協助，進行相關檢查。

根據台灣雲林縣衛生局網站提供資訊，民眾可牢記腦中風早期症狀「FAST」口訣，也就是臉部表情不對稱（Face）、單側手臂無力下垂（Arm）、說話口齒不清（Speech）和記下時間立即就醫（Time）。

中風早期症狀FAST口訣
中風早期症狀FAST口訣

中風 高血壓 血糖

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