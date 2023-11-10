老婦除草遭微孢子蟲寄生角膜感染 醫：2活動也要注意

處理園藝需有護眼的觀念，避免土壤污水噴濺眼睛。(取材自健康醫療網)

林女士74歲，日前除草時疑似有異物噴濺致右眼，導致右眼紅腫、異物感嚴重一個禮拜，就醫時視力仍有0.8，而右眼角膜呈現微孢子蟲感染病灶，給予經驗性抗生素眼藥水治療，隨後進展至基質性角膜炎，後續使用抗黴菌眼藥水治療，恢復良好。

微孢子蟲角膜炎 造成眼睛發紅

臺北市立聯合醫院陽明院區眼科醫師林育葳指出，微孢子蟲是一種會形成孢子的微生物，是真菌類。這類真菌大約有1200種，會感染各種動物，而其中有15種與人類感染有關。一般微孢子蟲寄生於動物細胞內，而當沒有宿主時，會以孢子的型態存在土壤或水中，一旦眼睛接觸到受污染的土壤或水，即可能罹患微孢子蟲角膜炎；因此常見導致眼睛感染方式是園藝、游泳、泡溫泉等。

而眼部感染的症狀通常包括眼睛發紅、異物感、視力下降和畏光，會類似於急性結膜炎，但是治療截然不同，若貿然使用類固醇眼藥水，反而會導致病情更嚴重。一般來說，眼部微孢子蟲病有兩種截然不同的臨床表現，健康的人群比較會出現間質性角膜炎，而免疫功能低下的人，例如愛滋病患者，更常只出現角結膜炎和上皮性角膜病變。

感染角膜深層基質 嚴重恐需角膜移植

林育葳說，目前有許多種方法來治療微孢子蟲角膜炎。在免疫功能正常的患者，微孢子蟲角結膜炎可能是一種自限性疾病，許多病例無需治療即可痊癒。此外，絕大多數的微孢子蟲角膜炎是角膜表皮感染，在使用不含類固醇的抗生素藥水治療下，通常早期治療即可治癒，不太會影響視力。亦可用棉棒將受感染部位進行角膜上皮清創術，可成功治癒僅限於上皮的微孢子蟲感染。少數病患為角膜深層基質的感染，不易治療，嚴重時甚至需要角膜移植手術，才能去除微孢子蟲，視力預後也較差。而有些基質性角膜炎的病患使用抗黴菌藥物成功治療，這位病患也是在基質性角膜炎初期使用抗黴菌藥物治療效果良好。

園藝需有護眼觀念 避免土壤污水噴濺

林育葳提醒民眾，處理園藝需有護眼的觀念，避免土壤污水噴濺眼睛；夏季游泳、冬季溫泉，也應注意水中含有感染源，避免入眼。

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資料來源：健康醫療網

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