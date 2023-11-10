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早起鳥兒有蟲吃？研究：賴床有助提升早晨認知功能

健康醫療網／記者鄭宜芬外電報導
研究顯示，賴床後認知功能表現較佳。(取材自健康醫療網)
研究顯示，賴床後認知功能表現較佳。(取材自健康醫療網)

今天早上你按「貪睡」鍵了嗎？一項研究顯示，額外的睡眠時間可能會改善人起床後的大腦認知功能。根據10月發表在《睡眠研究雜誌》（Journal of Sleep Research）上的一項研究顯示，賴床30分鐘並不會影響情緒或降低認知表現，甚至能表現得更好，而且賴床機制類似於「喚醒鬧鐘」，有助於人清醒。

睡個好覺對人體的整體健康至關重要，但許多人經常睡眠不足，大約1／3的美國人每晚睡眠時間少於7小時，甚至少了數小時。有些人賴床是為了緩解起床的痛苦或是想多睡幾分鐘，但人們對於賴床習慣與對健康的影響知之甚少。

賴床後 認知功能表現較佳

一項研究針對全球1732多名成年人進行研究調查，請受試者描述自己的起床習慣，69%的人表示他們「有時」會按下貪睡按鈕或設定多個鬧鐘。平均而言，賴床者在第一次鬧鐘響起後，平均貪睡了22分鐘。這些人比起全體受試者大約年輕6歲，成為夜貓子的機率約是不賴床人的4倍。與不賴床的人相比，賴床者晚上睡覺的時間也比較短。

此研究接著對31名經常賴床的人進行第二階段研究，與不能賴床的時候相比，賴床30分鐘並不影響認知表現，甚至能表現得更好，這些認知測驗包括基本算術問題、記住一系列字詞，然後在新字詞中識別它們。結果發現，賴床可以提高其中一些受試者在認知測試中的表現，也不會影響情緒，或是壓力荷爾蒙皮質醇，並且有助於身體為接下來的一天做好準備。

「早上賴床30分鐘不會對醒來時的疲倦程度，或是當晚的睡眠產生任何重大負面影響，」研究主要作者、瑞典斯德哥爾摩大學心理學家蒂娜桑德林(Tina Sundelin) 表示，對於早上容易昏昏欲睡的人，賴床可以幫助他們清醒。

人從最深的睡眠階段（稱為慢波睡眠）被叫醒，可能會導致「睡眠慣性」，也就是身體從睡眠過渡到清醒時，會感到昏昏沉沉。而賴床不會馬上從慢波睡眠中醒來，機制類似「喚醒鬧鐘」，人是緩慢逐漸清醒。

不過，這項研究仍有限制，包括試驗規模很小，且研究部分依賴受試者自我報告睡眠和清醒習慣。但桑德林期盼藉此打開研究賴床的大門，未來還想進一步研究賴床的長期潛在影響，以及每天賴床長達2小時的「重度賴床者」。

賴床者較聰明、有創造力

另一項由英國倫敦政治經濟學院研究的主題「為什麼夜貓子更加聰明（Why night owls are more intelligent）」，招募1229名受訪者進行調查，以分析其睡眠模式與社會經濟之間的情況等關係。結果發現，夜貓子（晚上11點以後才睡，早上8點後起床），平均收入更高，也擁有更舒適的生活方式。

研究人員表示，夜貓子不會依照鬧鐘等硬性規定，而是會聆聽身體需求，懂得隨著自己的步調生活，由此可見他們更懂自我解決問題，在個性上也比較有創造力與獨立能力。

 

參考資料：

Hitting 'snooze' can boost morning cognition, study hints

Why night owls are more intelligent

【延伸閱讀】

約7成耳鳴患者有憂鬱、失眠　中榮雙科照護讓人高枕無憂

防藍光眼鏡有用嗎？　國外研究：恐無法減輕眼睛疲勞

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59805

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