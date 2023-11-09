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「會走路的肺炎」誰是肺炎黴漿菌高危險族群？5大QA一次看

健康醫療網／記者吳儀文報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

許多醫師紛紛提醒，雖然黴漿菌一年四季皆有可能感染，但夏天及初秋較常見，民眾要注意，台灣疾管署也整理了5大QA幫助民眾了解肺炎黴漿菌感染症的症狀、治療以及高風險族群。

問題1：肺炎黴漿菌是什麼？如何傳播？

根據疾管署資料顯示，肺炎黴漿菌（Mycoplasma pneumoniae）是目前發現最小且可自行複製的病原體，它和一般細菌不同，沒有細胞壁，因此許多常見的抗生素對它無效。

肺炎黴漿菌主要是透過咳嗽或打噴嚏產生的飛沫傳播，是社區性肺炎常見的致病菌之一。疾管署表示，由於肺炎黴漿菌造成的肺炎和一般的肺炎不一樣，通常症狀較輕微，所以又稱為「會走路的肺炎」（walking pneumonia）。

問題2：哪些族群是肺炎黴漿菌高風險群？

肺炎黴漿菌一年四季都有可能感染，不過夏季、初秋較常見。依據美國資料顯示，約3至7年會有一波大流行。雖然所有年齡都有可能感染，不過疾管署指出，肺炎黴漿菌較常見於年輕人、學齡兒童。

此外，肺炎黴漿菌在家戶內的傳播最常見，而學校、大學宿舍、軍隊、護理之家及醫院等場所生活或工作的人感染風險也較高。若原先患有其他呼吸道疾病仍在恢復期或免疫功能較差的病人，發生嚴重感染的風險會更高，因此要注意各項預防措施。

問題3：該如何預防肺炎黴漿菌感染？

肺炎黴漿菌目前並沒有疫苗可以預防，疾管署建議，民眾若出現咳嗽等呼吸道症狀時，應佩戴口罩；在咳嗽或打噴嚏時應用紙巾掩住口鼻並立即丟棄，若沒有紙巾也可改以上臂、手肘代替，但切勿直接用手掩住口鼻；此外平時也要落實用肥皂勤洗手。

問題4：肺炎黴漿菌感染後會有什麼症狀？

若受到肺炎黴漿菌感染，最常見的疾病型態為「支氣管炎」，疾管署表示，常見症狀包含喉嚨痛、倦怠、發燒，及可能有持續持續惡化甚至長達數周的咳嗽。此外，約有10%的人會得到肺炎，若感染者為小於5歲的幼童，感染後除了有上述症狀外，可能會有喘鳴（wheezing）表現。

問題5：肺炎黴漿菌感染要如何治療？

若有肺炎黴漿菌感染疑似症狀，民眾可就醫由醫師進一步診斷評估，並進行適當治療。疾管署表示，事實上多數感染者皆可自行痊癒，但若發展為肺炎，則需遵照醫囑完成抗生素療程。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59818

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