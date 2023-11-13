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類風濕性關節炎 開瓶蓋都難 醫師：可用「333法則」判斷

沈能元
衛福部台北醫院風濕免疫科主任蔡凱倫提醒，類風濕性關節炎是一種免疫疾病，民眾應養成良好生活習慣，避免誘發疾病。（圖：蔡凱倫提供）
衛福部台北醫院風濕免疫科主任蔡凱倫提醒，類風濕性關節炎是一種免疫疾病，民眾應養成良好生活習慣，避免誘發疾病。（圖：蔡凱倫提供）

一名45歲家庭主婦每天忙於照顧孩子及整理家務，兩年前手指莫名腫脹，且起床時全身痠痛，多次就醫都無法緩解，連騎機車或打開醬油瓶蓋都困難，常常痛到忍不住對家人發脾氣，親朋好友卻直指她是想偷懶不做事，讓她苦不堪言，後來轉診到風濕免疫科，經診斷確認罹患「類風濕性關節炎」。

醫師檢查發現，患者手部關節異常突起，經骨骼肌肉超音波檢查顯示，肌腱因長期發炎造成嚴重侵蝕，造成伸指肌腱斷裂，最後決定手術修復，另外因發炎指數持續過高，評估後利用生物製劑治療，半年後控制病情。

台灣衛福部台北醫院風濕免疫科主任蔡凱倫表示，類風濕性關節炎是一種全身性自體免疫疾病，正常的關節裡有一層薄薄的關節滑膜細胞，主要作用是保護關節表面及潤滑，維持關節正常運動，若罹患類風濕性關節炎就會造成身體內的免疫系統亂掉，導致滑膜細胞異常增生和發炎，進而擴散到全身各個關節，特別是手指、手腕、掌指關節及指尖關節等部位，嚴重會導致關節永久變形，造成握持筷子、湯匙或進食等動作困難，有些甚至侵蝕韌帶，造成韌帶斷裂影響關節正常功能。

振興醫院家庭暨社區醫學部主任蔡世滋提醒，類風濕性關節炎應及早治療。(圖：醫師蔡世...
振興醫院家庭暨社區醫學部主任蔡世滋提醒，類風濕性關節炎應及早治療。(圖：醫師蔡世滋提供)

蔡凱倫補充，類風濕性關節炎因長期慢性發炎，會影響關節功能及消耗身體營養素，引發關節外的併發症產生，例如心血管、大腦神經系統，或引發貧血、脂肪代謝、膽固醇升高及血脂異常，甚至會導致骨質疏鬆及憂鬱症。根據調查顯示，類風濕性關節炎患者若合併上述併發症或共病時，壽命會比平常人少10歲。

蔡凱倫表示，類風濕性關節炎進展緩慢，民眾不易察覺，平時可透過333法則自我評估，若關節疼痛部位超過三個；晨間僵硬超過30分鐘以上及關節疼痛超過三周，就應立即就醫檢查。

醫師在診斷時會參考2010年歐美風濕病學會的建議，評估患者症狀持續時間是否大於六周、關節侵蝕位置程度及患者抽血的發炎指數，例如類風濕因子、抗環瓜氨酸肽抗體anti-CCP.等綜合判斷，並透過Ｘ光片、核磁共振或骨骼肌肉超音波詳細檢查是否有關節侵蝕現象，其中骨骼肌肉超音波檢查在診間就可以進行，可縮短診斷時間。

蔡凱倫說明，類風濕性關節炎治療可分為三部曲，一是「救急症狀緩解」，醫師使用類固醇或非類固醇消炎止痛藥來緩解疼痛；二是「基礎打底免疫治療」，使用免疫調節藥物減輕發炎症狀；三採「高專度專一性治療」，也就是使用標靶藥物（針劑生物製劑、口服小分子藥物），可針對特定發炎物質或細胞，精準治療減少發炎和保護關節。

類風濕性關節炎 333自我評估法則。
類風濕性關節炎 333自我評估法則。

建議患者可以跟醫師溝通，選擇適合的藥物。蔡凱倫提醒，民眾應養成良好生活習慣，避免誘發疾病。除了不要吸菸及維持牙齒健康，適當的飲食習慣、規律運動、保持愉悅心情、控制體重及良好的睡眠都可以幫助疾病管理和緩解症狀，治療期間定期回診檢查和按時服藥。

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