洗髮精「經皮毒」40分鐘即抵達子宮？醫闢謠：無稽之談

(取材自健康醫療網)

東京港區有髮廊號稱使用「不會累積在子宮裡的洗髮精」吸引客人，須排隊預約1個月才洗得到！到底洗髮精是否會累積到子宮？台灣新竹國泰綜合醫院婦產科主治醫師張瑜芹表示，子宮肌瘤患者使用清潔用品時只要沖洗乾淨、不要殘留即可，並不會累積在子宮。

這幾年不斷有通訊軟體、社群平台流傳訊息宣稱：「在日本 ，女性如果得子宮肌瘤，醫生不會馬上給她開藥治療，會建議她們回去換洗髮精沐浴乳，過半年再來複查，大多病情都會減至一半以上。因為清潔用品裡還有太多的化學物質，皮膚是人的最大器官，經由皮膚吸收了化學藥劑醫學 名詞叫經皮毒！經皮毒的東西使用40分鐘後直接抵達子宮和內臟」並表示「從浴室洗澡出來，浴室的清潔香味如果半個小時後，還是久久不散，勸您最好換掉吧！」

醫師：業者刻意誤導、無稽之談

根據台灣事實查核中心調查報告指出，賴宗炫表示，傳言的說法是刻意誘導民眾認為清潔用品內可能有環境荷爾蒙，會刺激女性荷爾蒙而導致子宮肌瘤，但女性長子宮肌瘤並非全然是雌性荷爾蒙造成，且子宮肌瘤的成因目前尚未明確，原因可能也很多元，與基因、飲食等有關，不能以單一原因推斷。確實有一些研究提到環境荷爾蒙與子宮肌瘤有相關性，但不能說就是有因果關係，傳言宣稱只要換清潔用品就可改善子宮肌瘤，應是業者刻意誤導的錯誤訊息。

賴宗炫強調，民眾常用、會接觸人體清潔用品，都有安全性相關規範，且上市需要經過把關，不可能存在過量毒性的問題。清潔用品的成分也不會經皮膚吸收，臨床使用的經皮吸收藥物都要經過特殊設計，才有可能透過皮膚吸收，傳言所述也不合常理。

台大醫院皮膚科主治醫師朱家瑜也表示，經皮吸收是一件困難的事，清潔用品無法透過皮膚吸收。目前臨床使用的止痛、麻醉藥貼片都要特殊設計，才能經皮吸收。常見的外用藥膏，如類固醇、抗生素藥膏，其分子必須小於500道耳吞（Dalton），才能被皮膚吸收。若清潔用品可能造成毒性，上市前也都會做經皮毒性測試確保安全。坊間常有洗髮精、防曬油、香水、洗手乳等成分會經皮吸收導致毒性、致癌 的傳言，但都是無稽之談。

子宮肌瘤患者別擔心 日常照護這樣做

張瑜芹表示，清潔用品不會累積在子宮，主要是因為它們接觸人體的時間很短，有無法有證據證明疾病與清潔用品殘留有關。子宮肌瘤患者最好的日常照護就是均衡飲食，以原型食物為主，不要補充動物性荷爾蒙如蜂王乳、胎盤素等物質，清潔用品找自己喜歡的用，注意要沖洗乾淨，不要殘留就可以了。

資料來源：健康醫療網

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