7旬阿嬤堅持冠狀動脈繞道手術不輸血 門諾醫護做到了

潘姓阿嬤（右一）因3條冠狀動脈狹窄要開刀，卻因為宗教信仰，堅持「不能輸血」，經醫療團隊搭配止血凝膠、止血夾等，成功完成手術。（門諾醫院提供）

台灣花蓮73歲潘姓阿嬤被診斷出3條冠狀動脈狹窄，醫師建議接受冠狀動脈繞道手術，但她為了宗教信仰，堅持「不能輸血」，增加手術難度。在參考文獻與案例後，醫療團隊決定搭配止血凝膠、止血夾等，出血量僅400毫升，順利完成手術，成功替阿嬤守護信仰與健康。

門諾醫院心臟血管外科醫師黃振銘指出，以目前醫學 文獻研究及實證來說，冠狀動脈繞道手術若輸血（包含自捐血），恐會增加短期、長期死亡率（包含心因性和非心因性），以及感染率、心臟衰竭、心房震顫發生率、30天內再住院率等，也會影響內乳動脈的舒張和內皮等，能盡量不輸血最好。

信仰耶和華見證人的潘姓阿嬤說，由於信仰因素不能輸血，一度猶豫是否該動刀。經多次討論後，被主治醫師黃振銘「我會盡全力」的話感動，相信醫師有一定的把握，決定開刀。

「開心臟手術不輸血是很大挑戰」，黃振銘坦言，一般在開心臟手術中或術後觀察時，若出血導致血紅素小於標準，就會考 慮輸血穩定患者生命狀況，但身為耶和華見證人的阿嬤堅持不能輸血，因此手術過程的每個步驟與環節都不能出錯。

黃振銘表示，手術過程及術後都未輸血，術後則以注射紅血球生成素及點滴，幫助患者復原，所幸阿嬤預後狀況良好，已無胸悶等不舒服症狀，未來定期回診即可。

潘姓阿嬤說，感謝醫療團隊尊重她的醫療自主權，讓她在不違背宗教戒律下能重拾健康，非常高興「大家救了她，也守護住信仰」。