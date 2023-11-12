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婦腰椎骨折 骨髓針灌骨水泥改善

吳慧芬
老婦因壓迫性骨折，接受微創脊椎手術，傷口只有針孔大小。（記者吳慧芬／翻攝）
老婦因壓迫性骨折，接受微創脊椎手術，傷口只有針孔大小。（記者吳慧芬／翻攝）

有骨鬆病史的八旬婦人，近日跌倒後，不僅腰背疼痛，還沒法久站，因此就醫，醫師診斷為腰椎第一節壓迫性骨折，椎體塌陷只剩正常高度三分之一，考量患者高齡且有多重慢性病，建議她接受微創經皮球囊擴張椎體成形術，以局麻手術，不僅傷口只有針孔小，手術時間短，且能快速緩解疼痛。

收治病例的台灣活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬指出，患者除了有骨質疏鬆症之外，還有糖尿病高血壓病史。就醫診斷檢查發現，患者因意外跌倒引起腰椎第一節壓迫性骨折，被壓扁的椎體只剩薄薄一層，在尺規量測下，椎體只剩正常高度的三分之一。不僅造成嚴重疼痛，影響婦人生活自理能力，若未及早接受手術治療，婦人還可能因椎體嚴重塌陷而導致駝背。

楊椒喬指出，考量患者高齡及多重慢性病史，建議她接受微創經皮球囊擴張椎體成形術。該手術是利用骨髓針將人工骨水泥注入椎體，因此術後傷口僅有針孔大小。並經由球囊充氣，先將塌陷的椎體撐起，創造出注射骨水泥的空間，待骨水泥硬化後便可提供椎體足夠的穩定度。

此外，楊椒喬表示，球囊的優點還有，可減低骨水泥外漏的風險，並改善可能因椎體塌陷而導致的駝背。即便婦人椎體只剩正常高度的三分之一，藉由球囊支撐力量，順利創造出注射骨水泥的空間。

楊椒喬說，此一術式的優點，還包括只需局部麻醉，手術時間又短，且幾乎不會失血，對於高齡患者或多重疾病患者而言，可大幅地降低麻醉及手術風險，提高手術安全性。

楊椒喬表示，婦人術後當天就可下床，已可步行走動，且疼痛狀況明顯改善，隔天即可出院。避免因術後需臥床休息，而帶來其他併發症，如肺炎、肌肉萎縮等。

有骨鬆症的老婦因壓迫性骨折，椎體僅剩正常高度1/3（左）。接受微創經皮球囊擴張椎...
有骨鬆症的老婦因壓迫性骨折，椎體僅剩正常高度1/3（左）。接受微創經皮球囊擴張椎體成形術時，球囊先充氣撐起塌陷椎體（中）。再將人工骨水泥注入椎體（右）達支撐止痛效果。（記者吳慧芬／翻攝）

高血壓 糖尿病 併發症

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