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退休常抱怨「不想活」 恐為老年憂鬱

林琮恩
老年憂鬱症容易與失智症狀混淆，失智症不可逆、憂鬱症卻可治療，應尋求心理諮商或精神科醫師協助；此為示意圖。（本報資料照片）
老年憂鬱症容易與失智症狀混淆，失智症不可逆、憂鬱症卻可治療，應尋求心理諮商或精神科醫師協助；此為示意圖。（本報資料照片）

研究指出，近三分之一退休的人患有憂鬱症，實際就醫比率較低。專家表示，長者罹患憂鬱症時，比其他年齡層族群更容易感到生活無意義、想結束人生，建議晚輩可透過正向言語及陪伴傾聽協助改善，必要時應尋求心理衛生專業人士協助。

世界衛生組織公布，全球老人憂鬱症比率約7%，只有1.3%接受治療。老後健康、生活一定會與年輕時有落差，建議長者先了解何謂老化、老年憂鬱，必要時應向外求助，大家應及早準備退休生活，才能讓生理、心理更健康。

精神科醫師陳永興表示，導致長者憂鬱症的原因，「失落感」是一大重點，因為還在工作崗位時，可以對下屬下達指令，藉此獲得成就感，但老後則是獨自一人的時間居多，生活情景的差異，容易讓長者感到失落。若長者持續四周以上心情低落，影響食欲、睡眠，甚至人際關係、工作狀態等，建議應尋求心理諮商或精神科醫師提供專業協助。

陳永興建議，長者可安排從事社會公益活動、加入社團、擔任志工，並安排旅遊、與親友來往，增加生活的意義感，透過規律運動保持心情愉快。此外，也可透過口述歷史、撰寫回憶錄等方式回顧人生，除了能減緩憂鬱情緒，也能藉此訓練大腦、預防失智。

台灣董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，長者若出現負面想法，比其他年齡族群更容易出現「無存在價值感」，建議晚輩撥出時間陪伴長者、聽其訴說心中所想；當長者不斷抱怨「不想活了」、「老了命不好」，不只是一種陳述，而是憂鬱症狀的表現，與身體病痛相同，均無法阻止，晚輩發現時可透過正向話語為其創造成就感，例如讚美長輩煮的菜很好吃、今天氣色不錯等。

「老年憂鬱症、自殺比率一直很高。」葉雅馨說，憂鬱症容易與失智症狀混淆，失智症不可逆、憂鬱症可以治療，應提高憂鬱症長者就醫率，並確保後續穩定用藥。

憂鬱症 退休

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