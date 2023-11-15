我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

APEC前喊淨化舊金山 紐森挨轟 「為了中國修容」

襲擊裴洛西丈夫 嫌犯出庭聲淚俱下：想改變腐敗的政府

糖尿病患也可以吃漢堡薯條 外食族聰明控糖這樣搭

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

「是不是什麼都不能吃了？」在診間常常聽見剛確診糖尿病的糖友們詢問，營養師林依婷表示，糖尿病飲食就是健康飲食，重點在於總醣量的攝取與均衡的搭配並盡量減少添加糖的攝取。對於糖尿病患者來說，沒有理想的三大營養素（碳水化合物、蛋白質和脂質）建議比例，飲食計畫應個別化，達到總熱量和代謝目標。若想吃漢堡、炸雞與薯條，只要注意搭配重點，仍然可以享受美食。

漢堡建議配生菜沙拉與無糖茶

林依婷以速食店餐點與超商餐點為例，速食店漢堡類中除了某一品項漢堡醣量為4份，其他漢堡品項皆約2-3份，所以重點就會放在如何搭配，若以聰明搭配示範為例：搭配生菜沙拉與無糖茶類，可以增加膳食纖維的攝取讓餐後的血糖相對穩定。

若想搭配炸薯條，則建議選擇小薯，醣量為2份且搭配漢堡剛好4份則約為一碗飯的醣量；飲品則建議無糖茶類或咖啡為佳，控糖飲食中避免額外添加糖的飲品，盡量由無糖無熱量飲料取代含糖飲料（包括果汁）。

想吃炸雞也可以 沾醬要注意

林依婷表示，若選擇炸雞塊類，雖然醣量僅約1份左右，但須注意沾醬也會增加醣量的攝取，例如：醣醋醬包每份約1份醣。因此，除了醣量的攝取之外，搭配還是以均衡為原則，盡量多搭配富含蔬菜類的品項。

超商建議餐點為握便當+茶碗蒸+一日野菜-四色海藻搭和風醬，總醣量約3.7份，且達到全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、油脂堅果種子類的攝取，均衡又控糖。若同一餐還想搭一份水果類，也需要量入總醣量的份數。

便當多增加蔬菜 延緩血糖上升

另外，外食族常見的排骨便當+一瓶乳酸飲料搭法，便當飯量約達1.5-2碗飯量（6-8份醣）且便當中蔬菜量不到1/4份蔬菜量，若又搭配含糖飲品，此單一餐次高醣且缺少蔬菜的不均衡搭配法，餐後血糖容易飆升，建議使用加減法來做搭配，增加蔬菜份數，增加膳食纖維攝取可延緩餐後血糖上升；減少醣類份數、添加糖及加工食品的攝取以此控制一餐總醣量。

進餐順序也會影響飯後血糖波動

林依婷提醒，不同食物類型進餐順序也會影響飯後血糖波動，建議可以先吃蔬菜類或豆魚蛋肉類，最後再搭全榖雜糧類。

外食的搭配原則掌握醣類食物的搭配，而主要醣類食物來源為全穀雜糧類（如米飯、麵條、玉米、地瓜、紅豆、燕麥等澱粉類食物）、水果類及乳品類，應該搭配蔬菜類、豆魚蛋肉類及油脂堅果種子類，均衡飲食為主，控制總醣量，並盡量減少添加糖飲品，選擇原型食物而不是加工食品，並調整進餐順序，如此一來，外食也可以吃得放心又開心。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59780

蔬菜 血糖 糖尿病

上一則

可樂加熱可緩解感冒？專家：還不如黑糖水加老薑

下一則

突感乏力不愛出門 69歲男罹帕金森氏症 醫籲注意5警訊、3症狀

延伸閱讀

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂
持槍男挾持兒童硬闖 德國漢堡機場關閉

持槍男挾持兒童硬闖 德國漢堡機場關閉
糖尿病易有併發症 應定期檢查、掌握5控糖原則

糖尿病易有併發症 應定期檢查、掌握5控糖原則
糖友防心衰竭 喘、累、腫是3大警訊 應早診治

糖友防心衰竭 喘、累、腫是3大警訊 應早診治

熱門新聞

立冬，許多民眾多會選擇吃羊肉爐、薑母鴨、燒酒雞等方式食補。（本報資料照片）

立冬別吃太補 中醫：暖冬食補「這些蔬菜」可多放

2023-11-08 03:51
臭蟲從英、法傳播至南韓，此波傳播竟是新冠疫情後，國際恢復旅遊及缺工所致。（美聯社）

臭蟲肆虐 咬人神不知鬼不覺 醫曝原來牠有這特點

2023-11-10 04:59
（圖：健康醫療網提供）

強烈吸引力 你有「苯乙酮」味道嗎？恐是蚊子的天菜

2023-11-11 23:30
（圖：健康醫療網提供）

53歲婦膝關節退化疼痛 竟是「走路姿勢」害了她

2023-11-09 00:00
（圖：健康醫療網提供）

躺床追劇、滑手機 醫：小心「1現代疾病」找上你

2023-11-08 23:30
(取材自健康醫療網)

20歲女大生嚴重狐臭住院清瘡 1治療方式遠離難聞氣味

2023-11-13 00:15

超人氣

更多 >
秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟
哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行
疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死
逾四成美國人 不知自己罹患這種病

逾四成美國人 不知自己罹患這種病
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機