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年輕女子乳房脫皮潰爛 吃抗生素一個月都無效 竟是這種病

記者林宛諭／彰化即時報導
已婚33歲女子因乳房有硬塊且紅腫，甚至脫皮潰爛，到員榮醫療體系員榮醫院就診，才查出原來是乳房結核，需服藥半年才能根治。（員榮醫院提供）
已婚33歲女子因乳房有硬塊且紅腫，甚至脫皮潰爛，到員榮醫療體系員榮醫院就診，才查出原來是乳房結核，需服藥半年才能根治。（員榮醫院提供）

台灣彰化縣一名已婚33歲女子因乳房有硬塊且紅腫，甚至脫皮潰爛，到員榮醫療體系員榮醫院就診，才查出原來是乳房結核，乳房外科醫師陳國棟說，乳腺結核病有3%至5%，會轉為乳癌，幸好即時治療，但仍需服藥半年才能根治。

這名女病患今年4月間左側乳房腫痛，且摸到硬塊、紅腫及疼痛，先到診所求醫，服用抗生素一個月仍未好轉，女病患憂心乳房不保，而到員榮求診。

陳國棟醫師先為女病患進行乳房超音波檢查，發現已有部分組織壞死，先手術切除壞死組織，將膿瘍引流出來，再給予抗生素控制，並進行細菌培養，但連續兩次檢查都呈陰性，再使用超音波導引下做切片檢查，驗出「噬酸性結核桿菌」，才知是十分罕見的乳腺結核病，再轉給員榮醫院醫療副院長、胸腔內科涂川洲醫師接續治療，需連續服用6個月的抗結核病藥物，才能根治，目前仍在服藥中，預計年底才會停藥。

陳國棟說，乳腺結核其實案例並不多，行醫近30年，這是第二例個案，他上網查尋相關文獻，近150年來不到600個案例，會將此案例投稿醫學期刊。

雖然台灣積極防治結核病，但根據資料顯示，近年來肺結核盛行率有持續增加趨勢，與結核菌的抗藥性、國際間旅遊增加、來自高發生率地區的移工有關，由於女病患的丈夫工作的公司有不少移工，也有接觸到結核菌的可能性。

陳國棟說，乳腺結核有二種可能，一是原發型，病人皮膚或乳房有傷口，哺乳時，感染結核桿菌造成；另一種是為病人本身就帶有結核菌，經血流帶到乳房，造成乳房結核。

20到40歲的婦女因為正值生育年齡，乳房血流豐富，陳國棟說，如果乳房腫痛發炎，易被診斷為乳腺炎，呼籲女性如果乳房紅腫發炎，不能只吃抗生素，一定要找專業的乳房外科醫師診治，才能對症下藥。

已婚33歲女子因乳房有硬塊且紅腫，甚至脫皮潰爛，到員榮醫療體系員榮醫院就診，才查...
已婚33歲女子因乳房有硬塊且紅腫，甚至脫皮潰爛，到員榮醫療體系員榮醫院就診，才查出原來是乳房結核，需服藥半年才能根治。（員榮醫院提供）

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