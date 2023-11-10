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乳癌採多重治療 提高末期存活率

胡蓬生
陳以涵醫師表示，化療藥物的進步幫助晚期乳癌病人，獲得更好的治療成效。（圖：台灣大千綜合醫院提供）
陳以涵醫師表示，化療藥物的進步幫助晚期乳癌病人，獲得更好的治療成效。（圖：台灣大千綜合醫院提供）

乳癌惡性細胞經由血液及淋巴擴散至其他器官如腦部、肺臟、肝臟、骨頭等，就已是第四期乳癌。台灣大千綜合醫院乳癌治療團隊表示，過去治療大多採取消極保守的症狀支持療法，但隨藥物發展日新月異及跨科整合、多重模式治療，讓第四期乳癌的五年存活率從不到10%提升至25%甚至更高，同時也大幅改善病人生活品質。

大千綜合醫院一般外科醫師陳以涵、血液腫瘤科主任黃明立分享兩名位第四期乳癌案例。其中，72歲楊姓老婦因左側乳房紅腫疼痛就醫，超音波檢查發現她的左乳頭下有個五公分大小的不規則腫塊，粗針穿刺切片檢查確診為乳房惡性腫瘤，病理報告分析呈現強陽性，正子電腦攝影顯示肺部及多處骨頭轉移。經六次化療合併雙標靶藥物後，乳房腫瘤及轉移病灶大幅縮減，之後接受手術切除，恢復良好，持續藥物治療控制中。

另一名49歲周姓婦人因呼吸困難急診，胸部X光顯示左側胸腔有大量肋膜積水，檢查發現為左側乳癌合併肺部及骨頭轉移，在數次化療組合藥物後，腫瘤從八公分縮減至四公分，肺部和骨頭的轉移病灶也顯著改善，經手術治療後，持續於門診使用口服化療藥物控制病情。

陳以涵表示，早期乳癌治療可先以手術切除，再輔以放射線治療或化學治療，然而第四期乳癌會因腫瘤轉移其他部位而出現不同症狀，轉移到骨頭會有疼痛感甚至病理性骨折、轉移到肝可能會引起腹水或肝衰竭、轉移到腦部可能發生肢體無力、頭痛和抽蓄等症狀，此時就無法以手術治療，必須先以化療藥物讓腫瘤縮小，後續才能搭配手術切除。所以，化療藥物的進步能幫助晚期乳癌病人獲更好療效。

黃明立表示，隨乳癌藥物持續研究開發，包含抗血管新生藥物、PARP-1抑制劑、抗體藥物複合體等，即使是轉移性乳癌的生活品質與疾病控制，都能得到顯著提升改善。因此，面對癌症時，不要忌疾諱醫，配合醫療團隊的專業治療與建議，並保持正向的心情，才是治癌的不二法門。

楊姓病患經正子電腦攝影檢查有多處轉移，在治療後病灶大幅縮減，恢復良好。（圖：台灣...
楊姓病患經正子電腦攝影檢查有多處轉移，在治療後病灶大幅縮減，恢復良好。（圖：台灣大千綜合醫院提供）

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