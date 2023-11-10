糖友減壽多因併發症 2迷思要改

糖尿病友減壽主因來自併發症，患者若長期血糖控制不佳，易引起血管硬化、阻塞，更要留意傷口照護。（路透）

糖尿病 是一種代謝性疾病，特徵是患者的血糖 長期高於標準值。高血糖會造成多食、多飲、多尿及體重下降俗稱「三多一少」症狀。台灣基層糖尿病協會理事長李洮俊指出，糖尿病無法治癒，但不可怕，只要好好控制，平均餘命與常人無異，但許多人糖尿病控制不理想，對用藥充滿迷思。

李洮俊說，不少病友對藥物存在錯誤觀念，如「西藥長期服用會傷腎」；另對糖尿病治療藥物—胰島素，在部分患者眼中，甚至被類比成「嗎啡」，擔心打了無法脫離，因此施打情況不理想。

李洮俊說，糖尿病友減壽主因來自併發症，糖友因血糖、血脂、血壓控制不佳，造成大小血管病變，逾五成病友最終死於中風 、心肌梗塞等大血管病變相關併發症。每年也有許多糖尿病患，因腎病變進入透析治療，也是台灣透析盛行率居高不下的主因。

研究指出，若60歲時發現罹患第二型糖尿病，一旦合併有心血管疾病，壽命平均會少活12年。若30歲就發現罹病，一旦合併慢性腎臟病，平均折壽更是高達15年。

今年92歲的屏東縣內埔國小前校長劉祿德，確診糖尿病已34年，施打胰島素逾13年。「罹患糖尿病只是調整健康生活的一個起始」，劉祿德說，確診糖尿病後，不僅沒有帶來負面影響，反而讓他正視自己的健康。劉祿德慶幸罹患糖尿病，活得更健康、更快樂、更珍惜與家人的感情，而「這難道不是長壽的祕訣？」他卸下校長一職後，仍持續著作、進修；年近80歲時，報考文創研究所，不到三年時間，便以82歲高齡，從當時任職屏東教育大學校長的兒子手中接下碩士證書。

中華民國診所協會全國聯合會理事長陳宏麟說，研究發現，糖友若糖化血色素、血壓、血脂能控制達標，沒有蛋白尿、不抽菸，不僅整體死亡率與非糖尿病患相去不遠，發生心肌梗塞與腦中風的機率甚至比非糖友更低。病友受到良好照護，不只是壽命、生活品質也可與一般人無異，甚至更好。