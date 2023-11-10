我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加薩的短暫喘息：以色列為何同意「每日暫時停火4小時」？

以太幣大漲10%突破2000美元 貝萊德一個動作引發買盤

糖友減壽多因併發症 2迷思要改

沈能元
糖尿病友減壽主因來自併發症，患者若長期血糖控制不佳，易引起血管硬化、阻塞，更要留意傷口照護。（路透）
糖尿病友減壽主因來自併發症，患者若長期血糖控制不佳，易引起血管硬化、阻塞，更要留意傷口照護。（路透）

糖尿病是一種代謝性疾病，特徵是患者的血糖長期高於標準值。高血糖會造成多食、多飲、多尿及體重下降俗稱「三多一少」症狀。台灣基層糖尿病協會理事長李洮俊指出，糖尿病無法治癒，但不可怕，只要好好控制，平均餘命與常人無異，但許多人糖尿病控制不理想，對用藥充滿迷思。

李洮俊說，不少病友對藥物存在錯誤觀念，如「西藥長期服用會傷腎」；另對糖尿病治療藥物—胰島素，在部分患者眼中，甚至被類比成「嗎啡」，擔心打了無法脫離，因此施打情況不理想。

李洮俊說，糖尿病友減壽主因來自併發症，糖友因血糖、血脂、血壓控制不佳，造成大小血管病變，逾五成病友最終死於中風、心肌梗塞等大血管病變相關併發症。每年也有許多糖尿病患，因腎病變進入透析治療，也是台灣透析盛行率居高不下的主因。

研究指出，若60歲時發現罹患第二型糖尿病，一旦合併有心血管疾病，壽命平均會少活12年。若30歲就發現罹病，一旦合併慢性腎臟病，平均折壽更是高達15年。

今年92歲的屏東縣內埔國小前校長劉祿德，確診糖尿病已34年，施打胰島素逾13年。「罹患糖尿病只是調整健康生活的一個起始」，劉祿德說，確診糖尿病後，不僅沒有帶來負面影響，反而讓他正視自己的健康。劉祿德慶幸罹患糖尿病，活得更健康、更快樂、更珍惜與家人的感情，而「這難道不是長壽的祕訣？」他卸下校長一職後，仍持續著作、進修；年近80歲時，報考文創研究所，不到三年時間，便以82歲高齡，從當時任職屏東教育大學校長的兒子手中接下碩士證書。

中華民國診所協會全國聯合會理事長陳宏麟說，研究發現，糖友若糖化血色素、血壓、血脂能控制達標，沒有蛋白尿、不抽菸，不僅整體死亡率與非糖尿病患相去不遠，發生心肌梗塞與腦中風的機率甚至比非糖友更低。病友受到良好照護，不只是壽命、生活品質也可與一般人無異，甚至更好。

糖尿病 血糖 中風

上一則

4招吃白飯美味又營養 還可控制血糖

下一則

乳癌採多重治療 提高末期存活率

延伸閱讀

52歲婦健檢報告「紅通通」還不吃藥 醫師火大再聽下句話瞬間感動

52歲婦健檢報告「紅通通」還不吃藥 醫師火大再聽下句話瞬間感動
藥草養生術／藍色寶地 6藥草功效揭祕

藥草養生術／藍色寶地 6藥草功效揭祕
糖尿病易有併發症 應定期檢查、掌握5控糖原則

糖尿病易有併發症 應定期檢查、掌握5控糖原則
糖友防心衰竭 喘、累、腫是3大警訊 應早診治

糖友防心衰竭 喘、累、腫是3大警訊 應早診治

熱門新聞

一名38歲女子，不滿意下巴注射玻尿酸的效果，竟從網路平台購買玻尿酸降解酶自行施打，希望恢復原本容貌，沒想到，卻引發蜂窩性組織炎。圖／黃毓惠醫師提供

女子不滿意下巴打玻尿酸效果 竟做了這件事 嚇壞醫師

2023-11-05 11:13
高雄縣醫師公會理事長王宏育。（聯合報系資料照片）

52歲婦健檢報告「紅通通」還不吃藥 醫師火大再聽下句話瞬間感動

2023-11-05 17:51
增強免疫力不能只靠補充維生素C。(Pexels)

快看世界／增強免疫力不只通過維生素C 這些習慣更有效

2023-11-08 15:33
立冬，許多民眾多會選擇吃羊肉爐、薑母鴨、燒酒雞等方式食補。（本報資料照片）

立冬別吃太補 中醫：暖冬食補「這些蔬菜」可多放

2023-11-08 03:51
已婚33歲女子因乳房有硬塊且紅腫，甚至脫皮潰爛，到員榮醫療體系員榮醫院就診，才查出原來是乳房結核，需服藥半年才能根治。（員榮醫院提供）

年輕女子乳房脫皮潰爛 吃抗生素一個月都無效 竟是這種病

2023-11-06 03:48
若放任視網膜破洞不管的話，玻璃體內的水分會順著破洞流入視網膜後方，久而久之可能會產生永久性視力低下，有很高的風險會完全失明。(取材自健康醫療網)

眼前突然一片黑 視網膜剝離4前兆 不立刻開刀恐失明

2023-11-07 00:00

超人氣

更多 >
洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕
這個品牌的手機超保值 安卓沒得比

這個品牌的手機超保值 安卓沒得比
「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘
銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億

銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億
康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所

康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所