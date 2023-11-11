高度近視 恐增白內障、青光眼風險

遠離高度近視，常見的近視矯正方式包括「藥物治療」、「光學矯正」。；圖為示意圖。（本報資料照片）

現代人常用3C產品，除了避免近視產生外，抑制近視度數加深也很重要，醫師指出，尤其學齡期的孩子，正好是度數增加最快的一個階段，需要特別注意近視的控制，研究統計也指出近視平均每年會增加75至100度，此時如果未積極控制近視的加深，很容易變成高度近視（500度）。

5%近視 會發展成高度近視

現在除了傳統眼鏡鏡片外，還有周邊離焦鏡片、角膜塑型片、學童專用日拋等，台灣眼科醫師陳彥伯表示，周邊離焦鏡片現在有變色鏡片，可以減輕使用散瞳劑的畏光不適。

近視不只會影響視力，可能還有其他眼疾風險。陳彥伯表示，根據流行病學研究，近視有5％會發展成高度近視，高度近視會增加早發性白內障、青光眼、視網膜剝離及黃斑部病變等風險，嚴重甚至有可能造成永久性的視力損害，目前常見的近視矯正方式包括「藥物治療」、「光學矯正」。

「藥物治療」主要是使用長效型散瞳劑。陳彥伯提到，長效型散瞳劑濃度越高控制效果越好，但是其副作用（如：畏光、看近不清楚等）也會隨之越加明顯，此外，看遠看不清楚時，還需搭配其他光學矯正方式。

在「光學矯正」上，除了傳統眼鏡鏡片外，還有最新的「周邊離焦」。陳彥伯說明，一般光學矯正的周邊成像會在視網膜之後，眼睛會隨之調整漸漸使眼軸增長，而所謂的「周邊離焦」是透過光學矯正，讓中心焦點落在視網膜上，讓周邊焦點落在視網膜前方，可抑制眼軸過度拉長、減緩近視加深的速度。

目前新一代近視控制的方法，包含周邊離焦鏡片、角膜塑型片、學童專用日拋都運用類似周邊離焦的原理控制近視。陳彥伯表示，角膜塑型片、學童專用日拋都會接觸眼球，建議在9歲以上使用，但周邊離焦鏡片沒有年齡限制，也適合不喜歡侵入感的患者，因此民眾可選擇適合自己的方式來控制度數。

最後，陳彥伯也呼籲，近視控制是長期抗戰，不論是使用何種矯正方式，都需要患者與醫療院所密切合作，應遵從醫囑正確配戴並定期回診，才能有良好的控制效果，此外也要注意用眼習慣，每30分鐘近距離用眼就要休息10分鐘，每日應戶外運動2小時，這樣才可有效維護視力健康。

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