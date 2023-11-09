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醫藥百科／大腿外側痠麻刺癢大半年 「麻痛性股痛」作祟

鄭國樑

30歲的陳先生從事木工半年前左大腿外側開始出現痠麻感，伴隨刺刺癢癢的感覺。症狀一開始（初期）為間歇性出現，但後來逐漸轉變為持續性不適，到診所就醫並未改善症狀，而且無法好好休息，觸摸大腿外側時就感到明顯的麻痛，非常不舒服。

陳先生後來轉診至台灣衛福部桃園醫院神經內科，醫師為他安排神經傳導檢查後，診斷為「麻痛性股痛（Meralgia Paresthetica）」，主因為神經壓迫所致，經由藥物、運動、復健等治療之後，症狀逐漸改善恢復健康，現在已轉回原診所做後續觀察。

台灣衛福部桃園醫院神經內科醫師邱詡懷表示，大腿外側皮膚的感覺由股外側皮神經負責。當該神經受到壓迫時，便會引發大腿外側的酸麻痛癢等異常感覺，稱為「麻痛性股痛」；症狀初期常伴隨異常感覺，且隨著病情惡化，局部皮膚反應可能變得遲鈍。

邱詡懷說明，「麻痛性股痛」症狀的嚴重程度可能因動作、時間和姿勢的不同而有所波動，常見的風險因素包括穿過緊的褲子、繫過緊的皮帶、長時間掛工具等，同時糖尿病、懷孕、體重過重、長時間站立等也可能增加麻痛性股痛的風險。目前，治療選項包括藥物治療、復健和局部注射等，醫師呼籲民眾及早診斷和治療。

桃園醫院副院長王偉傑強調，每位患者的情況和需求都是獨特的，因此在決定治療方式和是否轉診時，醫師會根據患者的具體病情和診斷結果做出適當的判斷。

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