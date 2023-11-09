醫藥百科／男子修剪「凍甲」遭細菌感染 拔除4分之1指甲治療

醫師提醒民眾修剪指甲應注意安全衛生，以免引發傷口感染。圖／讀者提供

一名60歲陳姓男子因為腳掌拇指「凍甲」及甲溝炎情形，到髮廊修剪指甲，因修剪不慎受傷流血，沒想到拇指處越來越紅腫且疼痛不已，趕緊到台灣南投醫院就醫，卻已惡化成蜂窩性組織炎，醫師先拔除四分之一指甲再切開傷口，將膿引流才避免傷口繼續感染。

台灣南投醫院整形外科醫師呂明暐表示，所謂「凍甲」在臨床上一般泛指甲溝炎，指的是末端指節指甲甲溝周圍產生發炎，原因可能是感染、局部壓迫摩擦、不正確的修剪指甲或經常接觸化學物質刺激物。

他說，修剪指甲看起來相當平常，卻隱藏許多需注意細節，不管是在家自行修剪或找美甲師幫忙，個人衛生習慣與修剪器具清潔仍是重要關鍵，尤其與他人共用指甲剪又沒有消毒處理，很容易引發細菌感染，應避免共用指甲剪。

臨床上「凍甲」以大拇指及大腳趾較常見，如本身有糖尿病 、免疫系統疾病、解剖構造異常如扁平足及穿著不合適的鞋子，都有可能增加其發生機率，常見症狀為局部的紅腫熱痛，如果長時間反覆發炎及潮濕環境下更可能產生捲甲或黴菌感染而使治療更為棘手。

急性期的治療一般常以抗生素搭配感染區域指甲的部分移除，但長期來看仍需探究甲溝炎發生的背後可能原因並加以調整改善才是根本之道。若民眾指甲發炎、灰指甲等相關問題，建議至醫院進一步尋求專業協助。