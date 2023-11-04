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妙齡女胸悶「呼吸困難」急就醫 長期吸電子菸惹禍

健康醫療網／記者王冠廷報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

一名今年剛滿20歲的小雯最近因咳嗽胸悶，原本以為只是感冒，自行吃感冒藥後症狀仍沒有改善，後來覺得呼吸感到困難，急忙到醫院就醫。醫師問診檢查後，發現小雯從國中畢業後就開始吸電子菸，近兩年來身體變得容易疲累，也常常咳嗽，但她覺得身邊抽電子菸的朋友都有差不多症狀，因此不以為意，沒想到這次症狀太嚴重趕來就醫，才發現原來是電子菸惹的禍。經配合藥物治療及休養後，症狀逐漸改善，也嚇得小雯趕緊戒掉電子菸。

具醫師背景的網路漫畫家「白袍恐懼症」作者小雨醫師，以有趣的漫畫圖文描述醫師跟病患診間對話，透過青少年最常接觸的網路社交媒體，提醒青少年遠離菸害。

小雨醫師表示，這次菸害防制漫畫作品的創意發想，主要是發現很多人誤以為電子菸無害，也聽同業醫師分享很多年輕人明明知道使用電子菸有害健康，卻因爲同儕鼓吹，想要有團體歸屬感而養成使用電子菸的習慣，最後身體出問題才後悔。其實電子菸與加熱菸跟傳統紙菸一樣，含有尼古丁及有害微粒等，都會對人體產生健康危害。


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59789

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