「撲通」或「轟轟轟」？ 心臟健康「聽」得出來

圖片來源 ／健康醫療網

醫師表示，正常心臟跳動聲是清楚的「撲通撲通」，心臟瓣膜出問題則宛如風吹「呼呼」聲，及早發現心臟瓣膜疾病並接受治療，可讓年長者活的健康有品質，不用躺床過一生。

台灣高雄市衛生局副局長潘炤穎表示，若民眾有喘、倦怠、胸悶或頭暈症狀，要注意可能是心臟瓣膜疾病或冠心病，呼籲攝取健康飲食、多運動，控制腰圍。

嚴重主動脈瓣狹窄 2年死亡率高達50%

高雄榮總重症醫學 部主任暨台灣心肌梗塞學會理事長黃偉春表示，心臟共有4個心室瓣膜，主動脈瓣、肺動脈瓣、二尖瓣、三尖瓣，瓣膜功能宛如門扇，管理血液進出。兩大類瓣膜疾病包括：「瓣膜狹窄」導致血流不易通過；「瓣膜閉鎖不全」則會引起血液逆流。症狀包括易喘、胸悶、暈眩、無力等，疾病主要歸因於下列3點：

1.退化性：常見於高齡患者，心臟瓣膜隨著年齡增長而出現老化、鈣化，8成患者屬於此類。 2.先天性：患者出生時瓣膜僅有2個，較正常人少1個，導致血流不正常。 3.風溼性：幼年時患風濕性感染引起。

正常主動脈瓣膜開口約為2-3公分寬，隨年紀增長，瓣膜會逐漸硬化，開口越來越小，一旦小於1公分就屬於重度主動脈瓣狹窄，75歲以上有2-3%民眾為嚴重患者。然而，主動脈瓣膜狹窄早期症狀不明顯，等到走路易喘、胸悶、暈厥、全身無力等症狀恐是重度，若無及早治療，2年死亡率恐高達50％。

正常心跳「撲通撲通」 生病變成「呼呼」聲

心臟瓣膜疾病早期症狀不明顯，而且治療率低，但有一招「聽心音」可及早揪出異狀。黃偉春形容，正常心臟跳動的聲音是清晰的「撲通！撲通！」心臟瓣膜出問題宛如門窗沒關好，風吹進家裡的「呼～呼～」聲，即使不是心臟專科，民眾也能在家透過聽診器察覺異狀。

8旬爺喘暈無法走 「經導管治療」血脈暢通

瓣膜疾病治療方式為標準開胸手術，對於長輩難以負擔動刀，現有經導管主動脈瓣膜置換術，微創手術傷口小，僅有鼠蹊部小洞，且可快速出院。置換瓣膜選擇包括生物瓣膜與金屬瓣膜，使用生物瓣膜不用吃抗凝血劑，但約10年會損毀需置換；金屬瓣膜耐用性高可長期使用，但需配合服用抗凝血劑，以免產生栓塞及中風。

黃偉春也分享案例，有一位80歲老爺爺走路就喘，暈眩難以行走還常摔倒，需以輪椅代步，就醫發現心雜音，進一步進行超音波、心電圖與電腦斷層掃描，確診嚴重主動脈瓣膜狹窄。黃偉春評估高齡患者動手術風險大，因此進行新型「經導管主動脈置換術」並聲請健保 給付，微創手術傷口小。爺爺接受治療後血脈暢通，1個星期就出院，1個月後運動就不會喘了，回復到宛如六十耳順的年輕人生。

黃偉春表示，透過「聽心音」重要而簡單的小動作及早發現心臟瓣膜疾病，且隨著醫療技術日新月異，及早治療有助於回復正常的退休生活，活的健康有品質，不用躺床過一生。

資料來源：心跳聲「撲通」還是「轟轟轟」？ 高榮義診為長輩把關心臟健康

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