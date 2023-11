糖尿病易有併發症 應定期檢查、掌握5控糖原則

圖片來源 /健康醫療網

11月14日是「世界糖尿病 日」,2021至2023年世界糖尿病日的主題為「可近的糖尿病照護(access to diabetes care)」,並於今(2023)年特別強調「Know your risk, Know your response」,呼籲民眾了解糖尿病風險與併發症 影響,並應遠離危險因子、定期檢查,好好控制血糖 以降低糖尿病對健康的危害。

若糖尿病患者未定期檢查,將難以早期發現糖尿病併發症、減少危害。台灣國健署表示,民眾應掌握5個控糖原則並定期檢查,才能預防糖尿病、延緩嚴重併發症的發生,擁有彩色的人生。

糖尿病併發症 早期不明顯需定期檢查

台灣國健署表示,罹患糖尿病可能會導致大小血管病變、視網膜病變,進而發生失明、腦中風等併發症,嚴重影響生活品質。根據台灣國健署調查,18歲以上的糖尿病病人約有5%會發生眼部病變、約有10%合併腎臟疾病。因此應維持健康生活,遠離吸菸、飲酒等疾病風險因子,並定期檢查血糖,若發現血糖異常,則應儘早尋求專業醫療協助,並遵循醫囑控制血糖、定期檢查,以降低糖尿病及相關併發症的發生風險。

由於糖尿病相關併發症的早期症狀並不明顯,需透過定期就醫及檢查,才能有效防範。台灣國健署署長吳昭軍呼籲,糖尿病人應保持良好生活習慣,配合醫囑,定期接受三高、眼底、足部及尿液等檢查並按時用藥,才能有效減少併發症風險。

5控糖原則+定期檢查 預防糖尿病、延緩併發症

民眾若被診斷為糖尿病,一定要及早就醫。除了定期檢查,台灣國健署也提醒,民眾應掌握以下5個控糖原則,預防糖尿病、延緩併發症,包含:

血糖監測:定期正確的量測血糖,確保血糖在正常控制範圍內。 健康飲食:均衡飲食為主,並遵守少油、少鹽、少糖及高纖飲食原則。 規律運動:維持每次30分鐘,每周150分鐘的身體活動。 控制體重:肥胖與血糖異常有關,在營養師或衛教師指導下,做好體重管理。 規律服藥:依照醫囑按時規律服藥,不可任意增減藥量或自行停止服藥。

資料來源:3-5成糖友未檢查「這些」糖尿病併發症! 應定期檢查、掌握5控糖原則