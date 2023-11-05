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糖尿病易有併發症 應定期檢查、掌握5控糖原則

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

11月14日是「世界糖尿病日」，2021至2023年世界糖尿病日的主題為「可近的糖尿病照護（access to diabetes care）」，並於今（2023）年特別強調「Know your risk, Know your response」，呼籲民眾了解糖尿病風險與併發症影響，並應遠離危險因子、定期檢查，好好控制血糖以降低糖尿病對健康的危害。

若糖尿病患者未定期檢查，將難以早期發現糖尿病併發症、減少危害。台灣國健署表示，民眾應掌握5個控糖原則並定期檢查，才能預防糖尿病、延緩嚴重併發症的發生，擁有彩色的人生。

糖尿病併發症 早期不明顯需定期檢查

台灣國健署表示，罹患糖尿病可能會導致大小血管病變、視網膜病變，進而發生失明、腦中風等併發症，嚴重影響生活品質。根據台灣國健署調查，18歲以上的糖尿病病人約有5%會發生眼部病變、約有10%合併腎臟疾病。因此應維持健康生活，遠離吸菸、飲酒等疾病風險因子，並定期檢查血糖，若發現血糖異常，則應儘早尋求專業醫療協助，並遵循醫囑控制血糖、定期檢查，以降低糖尿病及相關併發症的發生風險。

由於糖尿病相關併發症的早期症狀並不明顯，需透過定期就醫及檢查，才能有效防範。台灣國健署署長吳昭軍呼籲，糖尿病人應保持良好生活習慣，配合醫囑，定期接受三高、眼底、足部及尿液等檢查並按時用藥，才能有效減少併發症風險。

5控糖原則＋定期檢查 預防糖尿病、延緩併發症

民眾若被診斷為糖尿病，一定要及早就醫。除了定期檢查，台灣國健署也提醒，民眾應掌握以下5個控糖原則，預防糖尿病、延緩併發症，包含：

血糖監測：定期正確的量測血糖，確保血糖在正常控制範圍內。

健康飲食：均衡飲食為主，並遵守少油、少鹽、少糖及高纖飲食原則。

規律運動：維持每次30分鐘，每周150分鐘的身體活動。

控制體重：肥胖與血糖異常有關，在營養師或衛教師指導下，做好體重管理。

規律服藥：依照醫囑按時規律服藥，不可任意增減藥量或自行停止服藥。

資料來源：3－5成糖友未檢查「這些」糖尿病併發症！　應定期檢查、掌握5控糖原則

糖尿病 併發症 血糖

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