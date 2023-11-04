50歲男頭部莫名腫脹「滲出膿血」是癌症 醫：2年齡易發生

（圖：健康醫療網提供）

一名50歲楊姓男性不明原因頭部多處腫脹，且傷口滲出膿和血緊急到院就醫，經診斷後才發現是頭、顏面及頸部的惡性腫瘤 ，又稱骨肉瘤。

青春期與年輕成人易好發

依據財團法人台灣癌症 臨床研究發展基金會資料顯示，骨癌之各種病理診斷中，以惡性骨肉瘤(osteosarcoma)最常見，約佔所有骨癌之36%，每年新診斷個案約60-65例，男女比例相當，且好發於青春期與年輕成人。

衛生福利部南投醫院血液腫瘤科陳筠方主任表示，骨肉瘤建議外科手術切除，大範圍的手術切除邊緣以避免局部復發是很重要的，不過仍得依據每位患者癌細胞 的轉移情形評估適宜的治療方式。

癌細胞轉移 以化療藥物治療

以楊男舉例來說，其癌細胞已經從頭轉移至頸部、淋巴及肺部，無法藉由切除手術杜絕癌細胞擴散，現階段是以化療藥物紫杉醇注射滴定，楊男經過幾次療程後，目前腫瘤傷口較為穩定、乾燥，流血流膿的狀況也有所改善，楊男因為癌症引發的疼痛感亦降低，治療反應尚佳，目前維持兩週於血液腫瘤科門診追蹤診療一次。

這些方式自我檢測 出現異狀快就醫

惡性骨肉瘤早期診斷、盡早治療，對於患者預後的影響相當重要，現今醫學技術進步許多，因為骨肉瘤而截肢的機率相對低，陳筠方主任提醒，可透過以下幾種方式自我檢測，如：身上有不明腫脹塊狀物且持續疼痛，或者該疼痛部位已經影響到平常的行動及運動功能，甚至不明原因發生骨折，身體出現疲倦、厭食、體重減輕等症狀，都可能與骨癌症的擴散和轉移部位有關，應盡速就醫並由醫師診療進一步安排相關檢查，避免錯過黃金治療期。



資料來源：健康醫療網

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