破除淋巴瘤3錯誤迷思 無良性皆「惡性」7症狀早發現、治療

（圖：健康醫療網提供）

淋巴存在身體各處，是人體免疫系統中的重要角色之一，不過許多人對淋巴瘤卻不太了解，認為只有淋巴結才有淋巴瘤的可能，甚至有些民眾認為淋巴瘤和其他腫瘤 一樣有分良性、惡性。為破解「淋巴瘤」的錯誤觀念，北榮血液科醫師王浩元整理相關Q&A，提供正確資訊，幫助民眾及早發現、正確治療。

迷思1：淋巴瘤有良性、惡性？

淋巴瘤（lymphoma）其實就是「淋巴癌」，沒有良性、惡性之分。王浩元醫師表示，只有「淋巴結腫大（enlargement of lymph nodes）」才有分良性、惡性，而良性的淋巴結腫大主要是發炎、感染所致，通常一段時間後會自行消退，至於惡性的淋巴結腫大，則是因為癌細胞 浸潤造成，不會消退。

造成淋巴結腫大的癌細胞，可能是從其他地方的腫瘤癌細胞轉移而來，也有可能是來自於淋巴結該處的「淋巴癌細胞」。當淋巴細胞轉變成「淋巴癌細胞」，就可能形成淋巴癌，因此，淋巴癌只是造成惡性淋巴結腫大的原因之一。

王浩元醫師說明，由於淋巴球細胞可以簡單分成B細胞、T細胞、NK細胞，因此淋巴癌也可以依照淋巴球細胞的種類，分成B細胞淋巴瘤、T細胞淋巴瘤、NK細胞淋巴瘤。

迷思2：淋巴瘤有分好治、難治的？

坊間流傳「淋巴瘤有分好治、難治」，這是正確的嗎？王浩元醫師表示，以往所謂好治的是指「何杰金氏淋巴瘤」，是一種B細胞淋巴瘤，病理切片只有少少幾顆淋巴癌細胞，而難治的是指「非何杰金氏淋巴瘤」，其病理切片視野所及大多是癌細胞，但現在用好治的、難治的去形容淋巴瘤已不太恰當。

王浩元醫師說明，在過去只有化學治療跟放射線治療的年代，相較於非何杰金氏淋巴瘤，何杰金氏淋巴瘤通常對治療的反應較好，因此被稱作是好治的淋巴瘤，不過過去15年來淋巴瘤的治療突飛猛進，許多新穎的標靶藥物或細胞免疫治療被用於非何杰金氏淋巴瘤，因此坊間流傳的說法並不太恰當。

迷思3：淋巴瘤只會出現在淋巴結？

許多人在頸部、腋下觸摸到硬塊，大多都會有所警覺可能是淋巴結出現問題，但王浩元醫師指出，淋巴瘤雖然最常發生於人體的淋巴結，但它能長在身體的任何地方，包括腦部、肺臟、乳房、腎上腺、肝臟、睪丸、皮膚等。

雖然，頸部、腋下、腹股溝等3處密布著淋巴結，所以當民眾在上述三處摸到腫塊時，較易警覺或聯想到淋巴瘤，但是身體仍有許多淋巴結是存在於我們摸不到的地方，例如縱膈腔或後腹腔，就需要仰賴患者的症狀來協助醫生的臨床判斷。

謹記淋巴瘤7症狀 早期發現積極治療

王浩元醫師表示，發燒、腫塊、身體癢、盜汗（夜間多汗）、咳嗽、體重減輕、異常疲勞等7症狀都有可能是淋巴瘤，民眾可用「燒、腫、癢、汗、咳、瘦、累」7字訣記憶，無痛的腫塊是淋巴瘤最常見的症狀，雖然最常出現於淋巴結區域，但要再次強調，淋巴瘤能長在身體的任何地方，不限於淋巴結。

醫師也提醒，民眾應早期發現、積極治療，即使是淋巴瘤的第四期，仍然存在治癒的可能性，淋巴瘤根據不同的病理型態可分成近百種淋巴瘤診斷，而不同的淋巴瘤有各自對應的治療策略，唯病人、家屬、醫護三方密切合作，才能最大程度地提高成功治療的機會。



資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59731