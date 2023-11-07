避孕藥 怎麼吃最有效果？

女性服用避孕藥可能會有水腫、頭痛、腸胃不適、乳房腫脹、情緒低落等副作用，建議向醫師諮詢，切勿擅自停藥。（取材自Ingimage）

不少有避孕需求的女性，都會選擇服用避孕藥，但是，避孕藥應該怎麼吃、何時吃，才能得到最大效果？

中山醫院婦產科醫師郭安妮表示，口服避孕藥可分事前避孕藥與事後避孕藥兩種。事前避孕藥又分為21天、28天兩種設計，21天的避孕藥每吃3周要停藥1周，在停藥的過程會來月經，停藥後的第8天再開始吃下1周期的21天藥品；28天避孕藥則不需要停藥，吃完直接接續吃下1周期的藥品，在每1周期最後4天的藥物是不含避孕藥物成份的「空包彈」，服用這4顆藥的過程會來月經。

擅自停避孕藥 嚴重恐亂經

剛開始服用第1盒事前避孕藥時，第1顆要在月經來的前3天內服用，最遲不能晚於第5天，接著每天必須要在固定時間服用，以維持藥品在體內的濃度保持穩定。如果不小心忘記吃，可在12小時以內補吃，避孕效果仍能維持；但若忘記超過12小時，避孕效果會受影響，此時一樣要立刻補吃，再加上使用保險 套以確保避孕效果。如果忘記吃已超過1天以上，則在每天服藥時額外補吃1顆，直到回到原本的進度上，且此次的用藥周期都必須額外使用保險套避孕。切記，不能擅自停藥，否則會導致亂經。

有些人誤以為事前避孕藥只在發生性行為前服用，因而避孕失敗。郭安妮強調，事前避孕藥必須每天規律服用才有效果；有些人雖然每天服藥，但服藥時間不固定，一下早上吃、一下晚上吃，使藥物在體內的濃度高低起伏，可能造成些微出血的情況。另外，長期使用避孕藥並不會影響生育能力，但可能會出現經血減少、月經不來的副作用，建議在使用半年到一年後，可以停藥休息。

事前事後藥 避孕效果不同

到底事前避孕藥與事後避孕藥有什麼不同？郭安妮指出，這兩種藥物的作用原理不同，事前避孕藥是抑制排卵，讓精子沒有卵子可供結合；事後避孕藥則是讓卵子延遲排出，降低精卵結合的機率。但是，若發生性行為時已排卵，再吃事後避孕藥就沒有避孕效果，因此，整體來說，事後避孕藥的避孕效果大約只有70至80%的成功率，而事前避孕藥則可以達到99%的成功率。

郭安妮提醒，事後避孕藥是高劑量的單次使用藥品，只能作為緊急避孕措施，並非日常正規的避孕方式，必須在性行為後的72小時內服用，且愈早服用效果越好。如果吃完事後避孕藥，月經在該來的時間卻沒來，就需要驗孕確認是否已懷孕。

非人人適合 應先諮詢醫師

服用避孕藥可能會有水腫、頭痛、腸胃不適、乳房腫脹、情緒低落等副作用，而且會因為每個人的體質差異而有不同的副作用。郭安妮提到，值得注意的是，有些人並不適合使用口服避孕藥，像是有肝腎功能問題、嚴重消化性疾病、血栓病史、家族有凝血因子病史、重度吸菸者（尤其35歲以上），另外有子宮內膜增生、子宮腫瘤 、乳房腫瘤、不明陰道出血者，都不宜使用。

最後，食藥署也提醒，事前避孕藥、事後避孕藥皆屬於處方藥品，需經醫師評估並開立處方箋才能取得與使用，服用時務必依照正確使用方式，才能達到最大避孕效果。若使用後出現身體不適等副作用，建議向醫師諮詢。另外，郭安妮建議，除使用口服避孕藥避孕以外，性行為時也可搭配全程正確配戴保險套，以降低感染性病的風險。

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