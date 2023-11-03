手指腫脹、全身痠痛 主婦類風濕性關節炎釀肌腱斷裂

圖片來源 ／健康醫療網

一名45歲的家庭主婦怡君（化名），每日忙於照顧孩子及整理家務，兩年前手指出現莫名腫脹，且常常起床時感到全身痠痛，多次就醫都無法緩解疼痛，後來連騎機車或打開醬油瓶都出現困難，常常痛到忍不住對家人發脾氣，親朋好友卻直指她是想偷懶不做事，讓她苦不堪言。

後來轉診到風濕免疫科，經診斷確認罹患「類風濕性關節 炎」，醫師檢查發現怡君手部關節異常突起，經骨骼肌肉 超音波檢查顯示肌腱已因長期發炎造成嚴重侵蝕，造成伸指肌腱斷裂，最後決定手術開刀修復，另外因發炎指數持續過高，評估後協助申請健保給付的生物製劑介入治療，半年後成功控制類風濕性關節炎，讓她重獲快樂的家庭生活。

類風濕性關節炎易破壞關節及韌帶 合併共病恐少活十年

台灣衛生福利部台北醫院風濕免疫科主任蔡凱倫醫師表示，類風濕性關節炎是一種全身性的自體免疫發炎疾病，正常的關節裡有一層薄薄的關節滑膜細胞，主要作用是保護關節表面及潤滑，維持關節正常運動，若罹患類風濕性關節炎就會造成身體內的免疫系統亂掉，導致滑膜細胞異常增生和發炎，進而擴散到全身各個關節，特別是手指、手腕、掌指關節及指尖關節等部位，嚴重會導致關節永久變形，造成握持筷子、湯匙或進食等動作變得很困難，有些甚至會侵蝕韌帶，造成韌帶斷裂影響關節正常功能。

蔡凱倫補充，類風濕性關節炎因長期慢性發炎，會影響關節功能及消耗身體營養素，引發關節外的併發症產生，例如心血管、大腦神經系統，或引發貧血、脂肪代謝、膽固醇升高及血脂異常，甚至會導致骨質疏鬆及憂鬱症。根據調查顯示，類風濕性關節炎患者若合併上述併發症或共病時，壽命會比平常人少10歲。

骨骼肌肉超音波檢查 大幅縮短疾病診斷時間

蔡凱倫表示，類風濕性關節炎疾病進展相當緩慢，民眾不易察覺，建議平時可透過333法則先自我評估，若關節疼痛部位超過三個；晨間僵硬超過30分鐘以上及關節疼痛超過三週，就應立即就醫檢查。專科醫師在診斷時會參考2010年歐美風濕病學會的建議，評估患者症狀持續時間是否大於六週、關節侵蝕位置程度及患者抽血的發炎指數（例如：類風濕因子、抗環瓜氨酸肽抗體anti-CCP...等）來做綜合判斷，並透過Ｘ光片、核磁共振或骨骼肌肉超音波詳細檢查是否有關節侵蝕現象，其中骨骼肌肉超音波檢查在診間就可以進行，大幅縮短疾病診斷時間。

遵從治療三部曲 生物製劑精準治療緩解症狀

蔡凱倫說明，類風濕性關節炎治療可分為三部曲，第一部就是「救急症狀緩解」，醫師會使用類固醇或非類固醇消炎止痛藥來緩解疼痛；第二部曲是「基礎打底免疫治療」，使用免疫調節藥物減輕發炎症狀；第三部曲是採「高專度專一性治療」，也就是使用標靶藥物（針劑生物製劑、口服小分子藥物），可針對特定發炎物質或細胞進行專一結合，精準治療達到減少發炎和保護關節的目標。建議患者可以跟醫師充分溝通，選擇適合的治療藥物。

蔡凱倫提醒，類風濕性關節炎是一種免疫疾病，民眾應養成良好生活習慣，避免誘發疾病。除了不要吸煙及維持牙齒健康，減少有害物質刺激外，適當的飲食習慣、規律運動、保持愉悅心情、控制體重及良好的睡眠都可以幫助疾病管理和緩解症狀，治療期間要定期回診檢查和按時服藥，就可以擁有快樂的正常生活。

資料來源：肌腱斷裂痛不欲生 竟因類風濕性關節炎侵蝕惹禍

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