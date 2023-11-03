我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州全保公開登記啟動 新計畫保費、自付額降低

民眾踴躍紀念李克強 CNN：藉機表達對習近平的不滿

大量血便、休克 男腸道驚見淋巴瘤

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

民眾若在頸部、腋下、腹股溝摸到腫塊，常會有所警覺懷疑是淋巴瘤，但事實上淋巴瘤不一定會長在淋巴結，任何地方都有可能，甚至會存在於摸不到的地方。台灣北榮內科部血液科醫師王浩元提到，曾有一名男子因血便入院北榮，上消化道內視鏡檢查發現胃潰瘍，然而切片診斷為「瀰漫性大B淋巴瘤（DLBCL）」。

腸道至少6處淋巴瘤浸潤 醫療團隊合作極力搶救

這名男子因大量血便而休克，緊急輸血並使用藥物治療，但是效果不佳。王浩元表示，由於這名男子血壓極低，使用升壓劑更使得醫療團隊要找出腸道出血點異常困難，因此由放射科、麻醉科、腸胃科、一般外科及血液科共20位醫師組成的醫療團隊，決定先暫停升壓劑，以血管栓塞止住出血點。

在升壓劑停用的瞬間，腸道破損的動脈便噴射出血流，不過放射科醫師成功進行血管栓塞止住出血，而外科團隊也在之後接手緊急切除破損的腸道段落並建立腸造口，然而醫療團隊發現，除了該段腸道外，這名男子至少還有6處受到淋巴瘤浸潤。

為防止腸道因淋巴瘤惡化再次大出血，在情況相對穩定後，血液科醫師建議進行淋巴瘤的藥物治療。王浩元表示，在醫療團隊的努力下，這名男子終於挺過首輪淋巴瘤的治療，順利轉出加護病房，並在之後完成所有治療，現在已成功關閉腸造口、恢復正常飲食，至今超過一年半，都沒有復發跡象。

淋巴瘤是什麼？會長在哪裡？有哪些症狀？

淋巴瘤（lymphoma）就是所謂的「淋巴癌」，最常發生於人體的淋巴結。但王浩元醫師表示，淋巴瘤能長在身體的任何地方，包括腦部、肺臟、乳房、腎上腺、肝臟、睪丸、皮膚等都有可能，甚至是縱膈腔、後腹腔等摸不到的地方，因此需要仰賴患者的症狀來協助醫生臨床判斷。

而在症狀的部分，醫學習慣將「發燒、盜汗、體重減輕」稱為淋巴瘤患者的「大B症狀」。王浩元說明，患者只要有出現其中一項症狀就能稱其具有「大B症狀」，但並不是每位淋巴瘤患者都會發生大B症狀。

王浩元表示，若依淋巴癌細胞的臨床特性作區分，侵略型的淋巴瘤（aggressive lymphoma）約8成會有大B症狀，但和緩型的淋巴瘤（indolent lymphoma）只有2成會有大B症狀表現，另外，有些淋巴瘤患者可能還會抱怨身體有莫名的癢感，甚至有某些特殊的淋巴瘤亞型則會引起皮膚的紅斑病變或腫脹。

若是淋巴瘤長在胸部縱膈腔的淋巴結，也有可能會引起胸部壓迫，使患者產生咳嗽、呼吸困難等症狀。王浩元提到，若有不明原因的異常疲勞也有可能是淋巴瘤在作祟。

因此，王浩元認為，民眾可以用「燒、腫、癢、汗、咳、瘦、累」7字訣來記憶淋巴瘤的症狀，分別為發燒、腫塊、身體癢、盜汗（夜間多汗）、咳嗽、體重減輕、異常疲勞，若有相關症狀可以盡早就醫診斷、治療。

資料來源：淋巴瘤不只會長在頸部、腋下！ 1男腸道淋巴瘤大量血便、休克

更多健康資訊：健康醫療網

醫學 癌細胞 血壓

上一則

手指腫脹、全身痠痛 主婦類風濕性關節炎釀肌腱斷裂

延伸閱讀

50歲男子頭頸部罹患骨肉癌 注射紫杉醇治療免去節肢

50歲男子頭頸部罹患骨肉癌 注射紫杉醇治療免去節肢
淋巴癌不只引發頸部腫塊 醫曝更應熟記症狀「七字訣」

淋巴癌不只引發頸部腫塊 醫曝更應熟記症狀「七字訣」
容易變胖卻找不出原因 醫建議：檢查是否甲狀腺異常

容易變胖卻找不出原因 醫建議：檢查是否甲狀腺異常
養生／維生素吃錯時間 效用大打折扣

養生／維生素吃錯時間 效用大打折扣

熱門新聞

曾任中國共產黨中央政治局常委、國務院前總理李克強，突發心臟病搶救無效，27日凌晨在上海逝世，享年68歲。（取材自新華網）

李克強驚傳猝逝 醫提醒「疾病徵兆」：心臟病人別小看感冒

2023-10-27 05:30
(取材自健康醫療網)

青光眼最壞恐失明「視力小偷」專找這些人下手

2023-10-31 01:45
圖片來源 ／健康醫療網

遇虎頭蜂身邊盤旋 醫警告「切勿做1動作」

2023-10-30 01:00
（圖：健康醫療網提供）

76歲侯孝賢證實罹失智 醫：降失智風險「這處」先檢查

2023-10-27 01:00
（圖：健康醫療網提供）

骨質疏鬆幾乎零症狀 醫點名「高危險族群」警覺

2023-10-27 01:30
（圖：健康醫療網提供）

保健食品可通血路防中風？醫告訴你遠離中風飲食法

2023-11-01 01:30

超人氣

更多 >
李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀

李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀
還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長
逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運

逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運
法媒：雷根、卡爾文森號夾擊 山東艦急呼6艦馳援

法媒：雷根、卡爾文森號夾擊 山東艦急呼6艦馳援
深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼