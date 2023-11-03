大量血便、休克 男腸道驚見淋巴瘤

圖片來源 ／健康醫療網

民眾若在頸部、腋下、腹股溝摸到腫塊，常會有所警覺懷疑是淋巴瘤，但事實上淋巴瘤不一定會長在淋巴結，任何地方都有可能，甚至會存在於摸不到的地方。台灣北榮內科部血液科醫師王浩元提到，曾有一名男子因血便入院北榮，上消化道內視鏡檢查發現胃潰瘍，然而切片診斷為「瀰漫性大B淋巴瘤（DLBCL）」。

腸道至少6處淋巴瘤浸潤 醫療團隊合作極力搶救

這名男子因大量血便而休克，緊急輸血並使用藥物治療，但是效果不佳。王浩元表示，由於這名男子血壓 極低，使用升壓劑更使得醫療團隊要找出腸道出血點異常困難，因此由放射科、麻醉科、腸胃科、一般外科及血液科共20位醫師組成的醫療團隊，決定先暫停升壓劑，以血管栓塞止住出血點。

在升壓劑停用的瞬間，腸道破損的動脈便噴射出血流，不過放射科醫師成功進行血管栓塞止住出血，而外科團隊也在之後接手緊急切除破損的腸道段落並建立腸造口，然而醫療團隊發現，除了該段腸道外，這名男子至少還有6處受到淋巴瘤浸潤。

為防止腸道因淋巴瘤惡化再次大出血，在情況相對穩定後，血液科醫師建議進行淋巴瘤的藥物治療。王浩元表示，在醫療團隊的努力下，這名男子終於挺過首輪淋巴瘤的治療，順利轉出加護病房，並在之後完成所有治療，現在已成功關閉腸造口、恢復正常飲食，至今超過一年半，都沒有復發跡象。

淋巴瘤是什麼？會長在哪裡？有哪些症狀？

淋巴瘤（lymphoma）就是所謂的「淋巴癌」，最常發生於人體的淋巴結。但王浩元醫師表示，淋巴瘤能長在身體的任何地方，包括腦部、肺臟、乳房、腎上腺、肝臟、睪丸、皮膚等都有可能，甚至是縱膈腔、後腹腔等摸不到的地方，因此需要仰賴患者的症狀來協助醫生臨床判斷。

而在症狀的部分，醫學 習慣將「發燒、盜汗、體重減輕」稱為淋巴瘤患者的「大B症狀」。王浩元說明，患者只要有出現其中一項症狀就能稱其具有「大B症狀」，但並不是每位淋巴瘤患者都會發生大B症狀。

王浩元表示，若依淋巴癌細胞 的臨床特性作區分，侵略型的淋巴瘤（aggressive lymphoma）約8成會有大B症狀，但和緩型的淋巴瘤（indolent lymphoma）只有2成會有大B症狀表現，另外，有些淋巴瘤患者可能還會抱怨身體有莫名的癢感，甚至有某些特殊的淋巴瘤亞型則會引起皮膚的紅斑病變或腫脹。

若是淋巴瘤長在胸部縱膈腔的淋巴結，也有可能會引起胸部壓迫，使患者產生咳嗽、呼吸困難等症狀。王浩元提到，若有不明原因的異常疲勞也有可能是淋巴瘤在作祟。

因此，王浩元認為，民眾可以用「燒、腫、癢、汗、咳、瘦、累」7字訣來記憶淋巴瘤的症狀，分別為發燒、腫塊、身體癢、盜汗（夜間多汗）、咳嗽、體重減輕、異常疲勞，若有相關症狀可以盡早就醫診斷、治療。

資料來源：淋巴瘤不只會長在頸部、腋下！ 1男腸道淋巴瘤大量血便、休克

更多健康資訊：健康醫療網